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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
07.02.2019 - 19:28, Son Güncelleme:

İlkay Gündoğan'ın kafası karıştı! Dortmund'a dönebilir...

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İlkay Gündoğan'ın kafası karıştı! Dortmund'a dönebilir...
Foto: AP

Kariyerini İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de sürdüren gurbetçi futbolcu İlkay Gündoğan'ı eski kulübü Borussia Dortmund istiyor.

The Sun Gazetesi'nin haberine göre başarılı orta sahanın geleceğe yönelik kararsız olduğu ve bu sebepten dolayı sözleşme uzatma görüşmelerinin ilerlemediği kaydedildi.

Manchester City'ye yakın bir kaynaktan alınan bilgiye göre Dortmund, eski oyuncusunu tekrar geri döndürmek amacında. bu sebepten dolayı İlkay ne yapacağına henüz karar vermedi.

Eski oyuncularını kadrosuna katma konusunda epey tecrübeli olan Dortmund kulübü, sözleşmesi 2020'nin yaz ayında bitecek olan 28 yaşındaki futbolcunun aklını çeldi.

2016 yaz transfer sezonunda Borussia Dortmund'dan 27 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen yıldız futbolcu, bu sezon Manchester ekibi ile 30 maça çıktı. İlkay 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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