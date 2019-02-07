İlkay Gündoğan'ın kafası karıştı! Dortmund'a dönebilir...
Kariyerini İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de sürdüren gurbetçi futbolcu İlkay Gündoğan'ı eski kulübü Borussia Dortmund istiyor.
The Sun Gazetesi'nin haberine göre başarılı orta sahanın geleceğe yönelik kararsız olduğu ve bu sebepten dolayı sözleşme uzatma görüşmelerinin ilerlemediği kaydedildi.
Manchester City'ye yakın bir kaynaktan alınan bilgiye göre Dortmund, eski oyuncusunu tekrar geri döndürmek amacında. bu sebepten dolayı İlkay ne yapacağına henüz karar vermedi.
Eski oyuncularını kadrosuna katma konusunda epey tecrübeli olan Dortmund kulübü, sözleşmesi 2020'nin yaz ayında bitecek olan 28 yaşındaki futbolcunun aklını çeldi.
2016 yaz transfer sezonunda Borussia Dortmund'dan 27 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen yıldız futbolcu, bu sezon Manchester ekibi ile 30 maça çıktı. İlkay 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
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