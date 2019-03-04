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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.03.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

İlkay Gündoğan İstanbul'da! Sürpriz buluşma...

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İlkay Gündoğan İstanbul'da! Sürpriz buluşma...

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchster City'de forma giyen İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi.

Kısa iznini Türkiye'de değerlendiren dünya yıldızı futbolcu, burada Bundesliga'dan arkadaşları Shinji Kagawa ve Mehmet Ekici ile bir araya geldi.

İlkay Gündoğan arkadaşlarıyla çekildiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıldız futbolcu 2 Mart Cumartesi günü Bournemouth deplasmandında forma giymişti.

İlkay ve Kagawa'nın eski takımı Borussia Dortmund, Bundesliga'da haftayı mağlubiyetle kapattı...

Augsburg 2-1 Borussia Dortmund (MAÇ ÖZET)Almnaya Bundesliga'da lider Borussia Dortmund'un Bayern Münih ile olan puan farkı eridi. Dortmund ligin 24. hafta maçında deplasmanda Augsburg'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi Augsburg'un gollerini Ji Dong Won (2) kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Paco Alcacer'den geldi. Burussia Dortmund ve Bayern Münih ligin zirvesinde 54'şer puanda...
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