İlkay Gündoğan İstanbul'da! Sürpriz buluşma...
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchster City'de forma giyen İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi.
Kısa iznini Türkiye'de değerlendiren dünya yıldızı futbolcu, burada Bundesliga'dan arkadaşları Shinji Kagawa ve Mehmet Ekici ile bir araya geldi.
İlkay Gündoğan arkadaşlarıyla çekildiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Yıldız futbolcu 2 Mart Cumartesi günü Bournemouth deplasmandında forma giymişti.
İlkay ve Kagawa'nın eski takımı Borussia Dortmund, Bundesliga'da haftayı mağlubiyetle kapattı...
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