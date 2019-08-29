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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.08.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

İlkay Gündoğan'a ve Emre Can'a milli davet

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 Almanya A Milli Futbol Takımı'nın, Hollanda ve Kuzey İrlanda ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. 

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda Hollanda ile 6 Eylül’de Hamburg’da, 9 Eylül’de
de Belfast'ta Kuzey İrlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın 22 kişilik aday kadrosu belirlendi. 

Açıklamada, teknik direktör Joachim Löw'ün Freiburg takımında forma giyen Luca Waldschmidt’i ilk kez aday kadroya aldığı belirtildi. 
Löw, Juventus’ta forma giyen Emre Can ile Manchester City'de oynanan İlkay Gündoğan’ı da kadroya çağırdı. Emre Can en son 2018’in Ekim ayında aday kadroda yer almıştı.

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Almanya A Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: 

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Bernd Leno (Arsenal) 

Savunma: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (Leipzig), Nico Schulz (Borusssia Dortmund), Niklas Stark (Hertha Berlin), Niklas Süle (Bayern Münih), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) 

Orta saha: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Juventus), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich (Bayern Münih), İlkay Gündoğan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Jonas Hector (Köln) Toni Kroos (Real Madrid).

İlkay Gündoğana ve Emre Cana milli davet

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