İlkay Gündoğan, Manchester City sonrası rotasını açıkladı!

Bu bir ilandır

Futbol kariyerine Schalke'nin genç takımında başlayan Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan, Dortmund'da yıldızını parlatmış ve Manchester City'ye transfer olmuştu.

Bu yaz serbest mi kalacak derken City ile 4 yıllık yeni sözleşmeye imza atıp taraftarlarının yüreklerine su serpen Gündoğan, gelecek planlarından bahsetti ve sürpriz bir rota çizdiğini açıkladı!

"BAŞKA BİR KITA NEDEN OLMASIN, MLS PLANLARIM ARASINDA..."

DAZN'a gelecek planları hakkında açıklama yapan İlkay Gündoğan, "Buradaki kontratım bittiğinde 32-33 yaşında olacağım. Form durumum o zaman nasıl olur bilemiyorum ama kıta değiştirme planlarım arasında... İtalya veya İspanya da olabilir ama MLS fikrine de uzak değilim." dedi.

Manchester City, Manchester United'ı 3 hafta önce oynanan derbide 3-1 yenmiş ve İlkay da 90 dakika sahada kalmıştı.

Rövanşın iddaa'da favorisi 1,20'lik oranıyla bir kez daha Manchester City!

Manchester United'ın Etihad'da gol atmasına 1,50 iddaa oranı açıklanırken, galibiyetine ise 6,00 verildi!

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Maç öncesi öne çıkan bazı istatistikler ise şu şekilde...

- Son 8 resmi maçını kaybetmeyen Manchester City, bu 8 maçın sadece 3'ünde kalesini gole kapatabildi.

- Aynı 8 maçlık periyotta Manchester United ise sadece 3 kere sahadan galibiyetle ayrılabildi.

- İki takım arasında oynanan son 6 derbinin 5'i karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" bitti. (KG VAR - 1,60)

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İlkay Gündoğan'ın Manchester City'deki en güzel gollerini izleyelim...