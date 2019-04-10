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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
10.04.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

İlkay Gündoğan gelişmesi! Transfer...

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İlkay Gündoğan gelişmesi! Transfer...

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan hakkında İtalyan basınından bomba bir transfer iddiası geldi. City ile bir süredir kontrat krizi yaşayan 28 yaşındaki futbolcunun yeni rotasının Serie A olacağı öne sürüldü.

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın bir süredir Premier Lig ekibinden ayrılacağı konuşuluyordu.

2020'de bitecek olan sözleşmesini henüz yenilemeyen yıldız isimle ilgili İtalyan basınından ise gündeme bomba gibi düşen iddia geldi. Çizme basını, İlkay'ın yeni rotasının Inter olacağını yazdı.

Milano ekibine yakınlığıyla bilinen FC Inter News adlı internet sitesinin haberine göre orta sahasını dev bir transferle güçlendirmek isteyen Inter yönetiminin gündeminde İlkay var.

Haberde 28 yaşındaki futbolcu için geçtiğimiz yaz da girişimlerde bulunulduğu ancak City menajeri Pep Guardiola'nın transferi veto ettiği belirtildi.

Manchester City geçtiğimiz günlerde FA Cup'ta finale yükselmişti...

Manchester City 1-0 Brighton (MAÇ ÖZET)İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, Brighton & Hove Albion'u 1-0 yenerek finale yükseldi. Kupayı daha önce 5 kez evine götüren Manchester City, 4. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.
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İlkay Gündoğan gelişmesi Transfer...

 

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