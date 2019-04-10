İlkay Gündoğan gelişmesi! Transfer...
Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan hakkında İtalyan basınından bomba bir transfer iddiası geldi. City ile bir süredir kontrat krizi yaşayan 28 yaşındaki futbolcunun yeni rotasının Serie A olacağı öne sürüldü.
Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın bir süredir Premier Lig ekibinden ayrılacağı konuşuluyordu.
2020'de bitecek olan sözleşmesini henüz yenilemeyen yıldız isimle ilgili İtalyan basınından ise gündeme bomba gibi düşen iddia geldi. Çizme basını, İlkay'ın yeni rotasının Inter olacağını yazdı.
Milano ekibine yakınlığıyla bilinen FC Inter News adlı internet sitesinin haberine göre orta sahasını dev bir transferle güçlendirmek isteyen Inter yönetiminin gündeminde İlkay var.
Haberde 28 yaşındaki futbolcu için geçtiğimiz yaz da girişimlerde bulunulduğu ancak City menajeri Pep Guardiola'nın transferi veto ettiği belirtildi.
Manchester City geçtiğimiz günlerde FA Cup'ta finale yükselmişti...
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