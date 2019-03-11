İlkay Gündoğan: "Atacağım imza..."
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Pep Guardiola ile birlikte futbolunu geliştiren 28 yaşındaki futbolcu, 2020'de bitecek olan sözleşmesi hakkında henüz bir karar vermediğini söyledi.
İlkay Gündoğan basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
"Sezon sonunda masaya oturacağız. Henüz verilmiş bir karar yok, imza attığım bir kulüp yok. Görüşmelerimiz devam ediyor ama bunu üzerimde bir baskı yaratmasına müsade etmiyorum."
"Burada asıl olay Pep'in takımında oynamak. Bir gün karar aşamasına geleceğiz. Bu kendi aldığınız bir karar. Belki de atacağım imza kariyerimin sonuna kadar kalacağım yeri belirleyecek."
İlkay 2016 yılından bu yana Premier Lig'de City forması giyiyor... (VİDEO)
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