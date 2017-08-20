İlk yılda zirveye çıktılar!

1907 Fenerbahçe Espor, League of Legends Türkiye Büyük Finali’nde BAUSuperMassive takımını 3-0 yenerek şampiyon oldu. Kurulduğu ilk yıl Türkiye’nin zirvesine çıkmayı başaran 1907 Fenerbahçe, Çin’de yapılacak Dünya Şampiyonası’na katılma hakkını da elde etti.

Geçen yılki finalde karar verildi

Aslında 1907 Fenerbahçe Espor’u Türkiye’nin zirvesine taşıyan hikaye bir yıl önce başladı. Ali Koç ve 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu üyeleri geçen yılki finali yerinde izlediler ve gençlerin ilgisine hayran kaldılar. 12 bin kişilik Ülker Arena, tıpkı dün olduğu gibi tıklım tıklımdı. Geleceği düşünen Koç ve arkadaşları bir Espor takımı kurmaya ve gençleri bu şekilde Fenerbahçe’ye yöneltmeye karar verdiler.

Dünyada 100 milyon genç oynuyor

Dün çok heyecanlıydı Ali Koç... İlk oyunun kazanılmasının ardından 2. oyun kötü başlayınca, “Ben totem yerime geçiyorum” dedi. Totemi tuttu ve sonraki iki oyun kazanıldı. Dün ayrıca Türk gençliği adı- na örnek bir gündü. İki takı- mın taraftarları tribünde yan yana oturdu. F.Bahçe, dünyada 100 milyon gencin oynadığı Espor ile geleceğe önemli bir adım attı. 1907 Fenerbahçe Derneği’nin bir yöneticisi olayı şöyle ifade etti: “Kapıda bir gençle konuştum; ‘Beşiktaşlıyım ama Espor’da F.Bahçe’yi tutuyorum’ dedi.

Ali Koç: Doğru insanlarla çalışmanın ödülü

1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ali Koç, kazanılan şampiyonluk sonrası sahaya inerek oyuncuları ve takım yöneticilerini kutladı. Taraftarlara tezahürat da yaptıran Koç, şampiyonluk için, “Doğru insanlarla çalışmanın getirdiği başarı” yorumunu yaptı. Koç ayrıca, Erol Bilecik ve Sina Afra’nın bu zaferde büyük payı olduğuna da ifade etti.

Sina Afra: Sıra geldi Dünya Şampiyonası’na

1907 Fenerbahçe E-spor Başkanı Sina Afra, bu şampiyonluktan dolayı çok gururlu olduklarını söyledi. Afra, “Gururluyuz, mutluyuz. Sarı lacivert renkleri Türkiye’nin zirvesine çıkardık. Bundan sonraki hedefimiz, kulübümüzü Çin’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda başarıyla temsil etmek. 11. ayımızda şampiyon olduk. Çok güzel bir takımımız var. Bu daha başlangıç” dedi.