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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.12.2018 - 13:55, Son Güncelleme:

İlk yarıda zirvenin adı bu yıl da Medipol Başakşehir

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İlk yarıda zirvenin adı bu yıl da Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonda olduğu gibi bu sezonun da ilk yarısını zirvede bitirdi.

Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'e 2018-2019 sezonun devre arasına, en yakın rakipleri Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray'ın 6 puan önünde ilk sırada girdi. Geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Trabzonspor galibiyetiyle başladığı sezonun ilk yarısını, Aytemiz Alanyaspor beraberliği ile tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibi, 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 35 puan topladı. Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ilk bölümünü 36 puanla tamamlamıştı. Teknik direktörlüğünü Abdullah Avcı'nın yaptığı turuncu-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Adana Demirspor'u eleyerek son 16 turunda Hatayspor'un rakibi oldu.

- Ligin en az gol yiyen takımı

İstanbul ekibi, Süper Lig'in ilk yarısı sonunda ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

Turuncu-lacivertliler, 17 maçta kalesinde yalnızca 8 gol gördü. Rakip fileleri 22 kez havalandıran Medipol Başakşehir, 14 gollük averajı yakaladı. Turuncu-lacivertliler, 14 gollük averajı ile de bu alanda da zirvede yer aldı.

- İki yenilgi

Sezona Trabzonspor galibiyetiyle başlayan İstanbul ekibi, ligin ilk yarısındaki 2 yenilgisini deplasmanda oynadığı Kasımpaşa ve sahasındaki Demir Grup Sivasspor maçlarında gördü.

İkinci haftada Kasımpaşa'ya 2-1 kaybeden turuncu-lacivertliler, 14. haftada ise sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilmekten kurtulamadı. İstanbul ekibi, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere kaldı.

- "Dört büyüklere" karşı yenilgisi yok

Turuncu-lacivertliler, "dört büyükler"e karşı oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekti. İlk haftada sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 8. haftada ise deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş'ı 11. haftada sahasında 1-0 yenen turuncu-lacivertli ekip, 16. haftada ise sahasında Galatasaray karşısında 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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- En golcü isim Visca

Medipol Başakşehir'in ligin ilk yarısında en golcü ismi Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca oldu. Altı gol atan Visca'nın ardından ise vatandaşı Riad Bajic 4 golle geldi. Skora katkı yapan diğer isimler ise üçer golü olan İrfan Can Kahveci ve Manuel da Costa, ikişer golü bulunan Emmanuel Adebayor ve Stefano Napoleoni ile bir kez gol sevinci yaşayan Alexandru Epureanu ve Marcio Mossoro oldu.

- 17 maçta kırmızı kart yok

Turuncu-lacivertli takımın futbolcuları, ligin ilk yarısındaki 17 maçta kırmızı kart görmedi. Takımın en fazla sarı kart gören ismi ise 6 kartla Brezilyalı sağ bek Junior Caicara oldu. Bu alanda Caicara'nın ardından ise beş sarı kartlı Mahmut Tekdemir ile dörder sarı kart gören Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Manuel da Costa, Soner Aydoğdu ve İrfan Can Kahveci sıralandı.

- En istikrarlı isim Mert Günok

Abdullah Avcı'nın takımında en istikrarlı isim ise 1530 dakika oynayan kaleci Mert Günok. Mert, ligin ilk yarısında oynanan 17 maçın tamamında 90 dakika kalesini korudu. Milli file bekçisi, 10 maçta kalesini gole kapattığı ilk yarıda 8 kez kalesinde gol gördü. Mert'ten sonra takımın en fazla forma giyen ismi 17 maça ilk 11'de başlayan Bosna Hersekli Edin Visca oldu. Visca, 1519 dakika sahada kalırken, 16 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Epureanu ve Caicara da 1440'ar dakika süre aldı.

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