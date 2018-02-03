İlk yarı yorumu: Tam bir skandal
Gazetemiz muhabiri Ahmet Ercanlar Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ilk yarısını değerlendirdi.
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçın ilk yarısını Ahmet Ercanlar değerlendirdi.
Fenerbahçe sezonun en iyi futbollarından birini oynuyor ve 1-0 geride...2 topu direkten döndü, çok sayıda pozisyon harcadı ama inanılmaz bir şekilde bu sezonun klasiği olan bireysel bir hata ile golü yedi. Dirar'ın kendi kalesine attığı gol tam bir iletişimsizlik örneğiydi.
Kamal Issah'ın kırmızı kart görmemesi tam bir skandaldı. Hafta içinde Hürriyet'te Aykut Kocaman'ın açıklamalarını haklı çıkartacak bir karardı. Issah'ın kırmızı göreceğini anlayan Ümit Özat oyuncusunu hemen oyundan aldı. Acaba o oyundan çıkarken Mete Kalkavan ne düşündü? Hakemlik adına üzüntü verici bir andı...
Fenerbahçe bu oyununa devam ederse maçı kazanır. İkinci devre için hamle oyuncusu olarak kadroda sadece Fernadao var. Soldado ile birlikte forvet ikilenebilir
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