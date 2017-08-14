İlk yarı sonrası: Galatasaray adeta alev aldı

Sezonun ilk hafta karşılaşmasında devreyi 3-1 önde kapatan Galatasaray'ı gazetemiz muhabiri Ali Naci Küçük değerlendirdi.

Galatasaray’ın ilk yarıdaki performansını nasıl buldun?



İLK 45 dakikanın özeti...Süper Lige kesinlikle büyük renk ve heyecan katacak bir Galatasaray geliyor... Galatasaray takımındaki değişim ilk 45 dakikada çok net bir şekilde göze çarptı. Kazanma hırsı, azmi tavan yapmış bir Galatasaray takımı vardı. Takım halinde savaşan, mücadele eden, kora kor oynayan bir Galatasaray sahada idi. Geçen yola göre 180 derece değişime uğramış bir Galatasaray izledik. İlk yarıdaki futbol eminim herkesi mutlu etti...



İlk yarıda 3 gol atan Galatasaray’ın en önemli artısı ne idi?



Galatasaray takımı savaşıp taraftarı ile bütünleşince ortaya daha 45 dakikada gelecek adına ‘Ben bu yarışta varım’ mesajı veren bir takım ortaya çıktı.

Deyim yerinde ise Galatasaray civa gibi ışık hızı ile hücuma çıktı. Ndiaye 40 yıllık Galatasaraylı gibi orta sahada rakibe huzur vermedi, taraftarı coşturdu.. Savaştı ve ilk yarıda en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu oldu.

Galatasaray, yıllar sonra gerçek bir sağ bek ile oynamanın huzurunu Mariano ile yaşadı. Belhanda ve Gomis 1 gol 1 asistle oyuna damga vurdu. Rodrigues ile Tolga ise bu takımda bambaşka bir kimliğe büründü Galatasaray adeta alev aldı! Galatasaray ne yaptığını bilen ve organize şekilde hücum eden bir takım görüntüsünü net şekilde verdi.





Galatasaray’ın yediği gol için neler söylersin?



Galatasaray adına ilk yarıda tek olumsuz yorum yapacağımız pozisyon Levent’in golü idi. Galatasaray klasikleşen golü yine ağlarında gördü. Yan topta Muslera çıkmadı, savunma adam paylaşımını doğru ve kusursuz şekilde yapamadı. Sarı kırmızılıların bu zaafını ortadan kaldırıp savunma hatalarını da minimum indirirse rakiplerine korku salacak bir takım ortaya çıkacaktır.