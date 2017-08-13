İlk yarı sonrası: 1+0 yetmez...

1-Nasıl bir ilk 45 izledik?

İlk 15 dakikada Beşiktaş, oyununu kabul ettirmekte zorlandı. Ama 15-40 arasında inisiyatifi eline aldı ve Pepe ve Beck ile de gole çok yaklaştı. Uzatmalarda aslında beklenmedik şekilde golü buldu. Antalya da koca devrede bir pozisyonda etkili olabildi.

2-Beşiktaş'ta ilk devre göze batan sıkıntılar nelerdi?

Babel çok etkisiz. Quaresma hangi kanada gidiyorsa Beşiktaş oradan yükleniyor. Oysa Babel'in de bulunduğu kanattan destek vermesi lazım ki seçenekler artsın, rakip savunma hataya zorlansın.

Caner'iin mizacı böyle biliyorum ama sürekli arkadaşlarına el kol hareketi yapacağına oyuna konsantre olması lazım.

Talisca takım oyununa çok fazla katkı sunmaz ama ilk 45'te bireysel marifetlerini de çok öne çıkaramadı. Hayalet gibi gezindi.

3-İkinci devre nasıl değişiklikler yapar Güneş?

1-0 yetmez. Beşiktaş'ın rakip ceza sahasına daha çok girmesi lazım Beşiktaş'ın. Cenk'in doğru düzgün pozisyonu yok. Bunun için de rakibi geriye yaslayacak bir orta alan olması lazım. Güneş sanırım önce ezberini devreye sokacak. 60'a Antalya gol bulamazsa Güneş, skoru riske etmemek için Necip ile orta alanın mücadele gücünü yükseltmek için oyuna alfutbol,abilir. Negredo ve Lens'i de görmek isteyecektir.