İlk yarı coşku ikinci yarı kabus

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİlk yarı coşku ikinci yarı kabus
GeriFutbol İlk yarı coşku ikinci yarı kabus
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
03.11.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

İlk yarı coşku ikinci yarı kabus

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İlk yarı coşku ikinci yarı kabus

Güntekin ONAY yazdı...

Beşiktaş, Galatasaray derbisinde gelen galibiyetin ardından sadece 3 puanı kazanmadı. Büyük bir moral ile birlikte ciddi de bir ivme elde etti. Derbinin sonrasında dikkatli gözler Beşiktaş’ın teknik,taktik veya fiziksel değerlerin ötesinde ‘tek vücut olmuş’ bir takıma dönüştüğünü de gözlemledi. Nitekim birlikte hareket eden o grup dün de Antalya’da sahaya karakter, yüksek mücadele, tempo ve kararlılık koydu.

4-3-3’ten 4-2-3-1’e dönerek Atiba-Elneny ikilisi ile merkezi sağlama alan Abdullah Avcı, pres ile kazanılan topları daha direkt bir şekilde rakip ceza alanına taşıyan oyunu da sahneye koydu. Bu yeni sistem forvet arkasında oynayan Ljajic ve Diaby’yi de daha etkili hale getirirken, Rebocho ve Gökhan Gönül’ü de oyunun daha fazla içine aldı. İlk 25 dakika büyük bir coşku ile oynayan ve 2-0’ı bulan Beşiktaş, devrenin sonunda kaçan net fırsatlar ile çok farklı bir skora da ulaşabilirdi.

İkinci yarıya kaybedecek bir şey olmayan Antalyaspor, orta alanda daha sert ve baskıyla başladı ve hızlı çıktığı bir pozisyonda golü bularak tekrar maça ortak oldu. Telaşlı oynayan orta alanda basit top kayıpları yapan ve 3’üncü bölgede top tutamayan Beşiktaş’ta bu soruna çare olması için Burak oyuna girdi. Ancak siyah beyazlı ekip Antalyaspor’un direncine karşılık veremedi.

Sendromu da yendiler

İlk yarıdaki oyun Beşiktaş için ne kadar umut verdiyse ikinci devredeki görüntü de o kadar düşündürücüydü. Şayet 86’da Serdar golü atmış olsa Beşiktaş ilk yarısında farka koşacağı bir maçı hüsranla bitirebilirdi. Ancak ikinci yarıdaki olumsuzluklarla dolu görüntüsüne rağmen aylar sonra deplasman sendromunu da geride bırakarak kazanması önemliydi.

İlk yarı coşku ikinci yarı kabus

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle