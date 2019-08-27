İlk üçte o var! Uğurcan Çakır...
Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'in ilk iki haftasında maç başına yaptığı kurtarışla en iyi üç isimden biri oldu.
Trabzonspor’un genç kalecisi Uğurcan Çakır yeni sezona çok iyi başladı.
Geçtiğimiz yıl birçok maçta Fırtına’yı ipten alan 22 yaşındaki kaleci, yeni sezonda da ligdeki ilk iki maçta oldukça iyi bir performans gösterdi.
Başarılı futbolcu, ligin ilk iki haftalık periyodunda maç başına yaptığı 3.5 kurtarışla bu alanda en iyi üç isimden biri oldu. Uğurcan’ı, Konya kalecisi Serkan Kırıntılı ile Denizli’nin file bekçisi Adam Stachowiak takip etti.
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