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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
28.04.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

İlk transfer bitti! Galatasaray...

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İlk transfer bitti! Galatasaray...

Başakşehir'in üst üste puan kayıplarıyla şampiyonluğun en büyük adayı konumuna gelen Galatasaray, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi ilk transferi bitirdi.

Cengiz yönetiminin idari yönden ibra edilmemesiyle sarsılan Aslan'da transfer çalışmalarını teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibi sürdürüyor.

Sezon sonunda 9 futbolcusuyla sözleşmesi sona erecek olan sarı-kırmızılıların kadrosunda önemli değişikliklerin olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, sözleşmeleri sona eren Semih Kaya, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Eren Derdiyok Sinan Gümüş ve Muğdat Çelik ile yollarını ayıracak.

Sözleşmeleri devam eden Ahmet Çalık ve Ömer Bayram'dan ise kendilerine takım bulmaları istenecek.

Yine sezon sonunda takımdan ayrılacakları iddia edilen Fernando, Belhanda ve Diagne için de gelen teklifler değerlendirilecek.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, A Spor ekranlarında yayınlanan Spor Ajansı programında Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk'ün yeni sezonda yüksek ihtimalle sarı-kırmızılı takıma transfer olacağını açıkladı.

Galatasaray'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulunan Özcan, orta sahaya ciddi takviyelerin olacağını, Fernando'nun ayrılma ihtimali yüksek olduğunu, Diagne'nin ise Suudi Arabistan'a gidebileceğini söyledi.

Eyüpspor, Gölcükspor ve 1461 Trabzon formalarını giyen tecrübeli kaleci, 2013 yılında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

İki sezon boyunca bordo-mavili takımın kadrosunda bulunan Öztürk, 2015 yılında Akhisarspor'a transfer olmuştu.

Ege temsilcisinde gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren 32 yaşındaki eldiven, bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyordu.

Güncel piyasa değeri 250 bin Euro olan Fatih Öztürk'ün Akhisarspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

 

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