İlk teklif ona geldi! Eljif Elmas...
Fenerbahçe’de yeni yönetim, ilk transfer teklifini Eljif Elmas için aldı.
Kanarya’nın eski teknik patronu İsmail Kartal’ın çalıştırdığı Ankaragücü, Eljif Elmas’ı 1 yıllığına kiralamak için kapıyı çaldı.
Sportif direktör Comolli, yeni hoca geldikten sonra genç oyuncularla ilgili değerlendirme yapacaklarını söyleyerek, bu teklife kısa sürede yanıt vermelerinin zor olduğunu belirtti. (Fanatik)
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