İlk sorusu oğlunun takımı oldu!
Beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılan efsane İskoç menajer Sir Alex Ferguson, kendine geldi ve ilk sorusu, oğlunun takımı Doncaster hakkında oldu!
Mirror'un haberine göre Ferguson'ın kendine geldiği ve ailesiyle konuşmaya başladığı belirtildi. İlk sorusu ise; "Doncaster'ın maçı nasıl gitti?" oldu.
Sir Alex Ferguson'ın oğlu Darren Ferguson, Doncaster takımında menajerlik yapıyor. Babasının acil durumu sonrası, Darren Ferguson, Doncaster'ın Wigan maçına çıkmamıştı.
Karşılaşmayı Wigan 1-0 kazandı ve Lig 1'de şampiyon oldu.
Dün oynanan Aberdeen-Rangers maçında da Aberdeen taraftarları efsane isme destek vermeyi unutmadı.
Alex Ferguson'un şaka yapmaya bile başladığı; "Eğer iyi olursam Şampiyonlar Ligi finaline gitmek istiyorum." dediği yazıldı.
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