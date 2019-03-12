İlk maçta 5 gol çıkmıştı! Rövanşta 2.5 ÜST'ün iddaa oranı...
Almanya'daki mücadeleyi 3-2 kazanan Manchester City, İngiltere'deki rövanşa büyük bir avantajla çıkıyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
MANCHESTER CITY
- Savunma kurgusunda yer alan Nicolas Otamendi ve Fernandinho cezalı, John Stones sakat, Aymeric Laporte ise maç saati netlik kazanacak.
- Teknik patron Pep Guardiola; "Herkes buraların kolay olduğunu söylüyor ama düşündükleri gibi kesinlikle değil. Elbette mücadele ettiğimiz her kupaya talibiz ama bu göründüğü kadar kolay olmayacak." açıklamasını yapmayacak.
- Daniel Caligiuri sakat. Mark Uth ve Amine Harit ise menajer Domenico Tedesco'nun kararıyla kafilede yer almadı.
- Son 4 resmi maçlarını kaybettiler, son 9 resmi maçta sadece 1 kere kazanabildiler. 3-2'nin rövanşında 2 farklı ya da 3-2'nin üstündeki tek farklı galibiyetler turu getirecek.
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Güç farkı ilk maçta da kendini göstermişti ve Manchester City, Almanya'dan galibiyetle döndü. Aslında o karşılaşmada Schalke önemli fırsatları tepti ve maçın son bölümlerdeki hatalarla birlikte galibiyeti kendi elleriyle rakibe ikram etti. Formda günler geçiren İngiliz temsilcisi, bu kez beklenenden daha kolay bir galibiyete imza atacaktır. İç sahada bu kez iki farklı skorla galip gelirler diye düşünüyorum.
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İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Man City, hem ligde hem Avrupa’da üst düzey moral ve oyunla ilerliyor. Hafta sonunda ligdeki Watford maçında Fernandinho gibi takımın zincirinin en önemli halkalarından biri yokken dahi onun boşluğunu İlkay Gündoğan’la doldurabilmeyi başarıyor olmasının da örneğini gördük. Çünkü Fernandinho yokken sıkıntı yaşadıkları maçlar oluyordu. Bu maçta da Fernandinho kart cezalısı ve oynamayacak. Keza savunmada Otamendi de cezalı, Laporte’nin durumu belirsiz. Bu dezavantajlara rağmen rakibin Schalke olması en önemli avantaj. Schalke, son 9 resmi maçta sadece kupada kazandı. Hatta son 4 resmi maçta kalesinde 14 gol gördü. Orta alanda önemli eksiklikleri de var. Artık menajerleri Domenico Todesso ile yollarını ayırmaları an meselesi. Etihad’ta ilk 45 gollü geçer. 3.5 gol üstü diğer seçenek.
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