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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol İlk maçta 5 gol çıkmıştı! Rövanşta 2.5 ÜST'ün iddaa oranı...
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Futbol
12.03.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

İlk maçta 5 gol çıkmıştı! Rövanşta 2.5 ÜST'ün iddaa oranı...

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İlk maçta 5 gol çıkmıştı! Rövanşta 2.5 ÜST'ün iddaa oranı...

Almanya'daki mücadeleyi 3-2 kazanan Manchester City, İngiltere'deki rövanşa büyük bir avantajla çıkıyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

MANCHESTER CITY

- Savunma kurgusunda yer alan Nicolas Otamendi ve Fernandinho cezalı, John Stones sakat, Aymeric Laporte ise maç saati netlik kazanacak.

- Teknik patron Pep Guardiola; "Herkes buraların kolay olduğunu söylüyor ama düşündükleri gibi kesinlikle değil. Elbette mücadele ettiğimiz her kupaya talibiz ama bu göründüğü kadar kolay olmayacak." açıklamasını yapmayacak.

SCHALKE

- Daniel Caligiuri sakat. Mark Uth ve Amine Harit ise menajer Domenico Tedesco'nun kararıyla kafilede yer almadı.

- Son 4 resmi maçlarını kaybettiler, son 9 resmi maçta sadece 1 kere kazanabildiler. 3-2'nin rövanşında 2 farklı ya da 3-2'nin üstündeki tek farklı galibiyetler turu getirecek.

İlk maçta 5 gol çıkmıştı Rövanşta 2.5 ÜSTün iddaa oranı...

MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN NE DİYOR?

Güç farkı ilk maçta da kendini göstermişti ve Manchester City, Almanya'dan galibiyetle döndü. Aslında o karşılaşmada Schalke önemli fırsatları tepti ve maçın son bölümlerdeki hatalarla birlikte galibiyeti kendi elleriyle rakibe ikram etti. Formda günler geçiren İngiliz temsilcisi, bu kez beklenenden daha kolay bir galibiyete imza atacaktır. İç sahada bu kez iki farklı skorla galip gelirler diye düşünüyorum.

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Man City, hem ligde hem Avrupa’da üst düzey moral ve oyunla ilerliyor. Hafta sonunda ligdeki Watford maçında Fernandinho gibi takımın zincirinin en önemli halkalarından biri yokken dahi onun boşluğunu İlkay Gündoğan’la doldurabilmeyi başarıyor olmasının da örneğini gördük. Çünkü Fernandinho yokken sıkıntı yaşadıkları maçlar oluyordu. Bu maçta da Fernandinho kart cezalısı ve oynamayacak. Keza savunmada Otamendi de cezalı, Laporte’nin durumu belirsiz. Bu dezavantajlara rağmen rakibin Schalke olması en önemli avantaj. Schalke, son 9 resmi maçta sadece kupada kazandı. Hatta son 4 resmi maçta kalesinde 14 gol gördü. Orta alanda önemli eksiklikleri de var. Artık menajerleri Domenico Todesso ile yollarını ayırmaları an meselesi. Etihad’ta ilk 45 gollü geçer. 3.5 gol üstü diğer seçenek.

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