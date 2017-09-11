İlk maçında herkesi hayran bıraktı

ALMAN kadın hakem Bibian Steinhaus, Bundesliga erkekler futbol maçını yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti. Bundesliga’nın 2017-2018 Sezonunun üçüncü haftasında Berlin’de Hertha Berlin ile Werder Bremen arasında oynanan maçta düdük çalan polis memuru Steinhaus (38), başarılı performans gösterdi.

Gözlemciden 100 üzerinden 98 puan alan Steinhaus, sahada bir çok futbolcudan daha fazla mesafe koştu. 92 dakika 55 saniye oynattığı maçta 10.4 kilometre koşan Steinhaus, futbolcularla kurduğu başarılı diyalogla da maçın tansiyonunu hep düşük tuttu. Karşılaşma tempo kazanınca maç temposuna ayak uyduran Steinhaus’un bir ara saatteki hızı 31 kilometreye kadar çıktı. Oyunu kontrol altında tutmayı başaran Steinhaus, maçı bir sarı kartla tamamladı. Toplam 21 kez de faul için maçı durdurdu. Her iki takımın futbolcuları da hakeme büyük saygı duyarken, maçtan sonra başarılı yönetimi için tebrik ettiler.

DAHA FAZLA KADIN HAKEM OLSUN

Hertha Berlin’in kaptanı Vedat Ibiseviç, “Steinhaus’a başarısından dolayı büyük saygı duyuyorum. Harika bir karşılaşma yönetti. Bundesliga’da daha fazla kadın hakemin görev almasını umut ediyorum” dedi.

Werder Bermen kalecisi Thomas Delaney de Steinhaus’u övdü. Delaney, “Süper bir maç yönetti” derken, Steinhaus ise maç sonunda “Oyunun tadını çıkardım. Karşılaşma bittiği için de üzerimdeki yük kalktı” dedi.

Steinhaus’u İngiliz sevgilisi eski futbol hakemi Howard Webb yalnız bırakmadı. Webb sevgilisinin yönettiği maçı tribünlerden izledi.