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İlk isyan... Ben maçlarda kimi izleyeceğim!

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası’nın elemelerinde 2 ve 5 Eylül’de Ukrayna ve Hırvatistan ile kader maçlarına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız’ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, yaklaşan kritik maçlar öncesi yabancı kuralı ve Türk oyuncuların az şans bulmasından dert yandı.

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Süper Kupa’daki Beşiktaş-Konya maçıyla ‘futbolcu takip’ mesaisine başlayan ve ilk hafta stat stat gezen Rumen çalıştırıcı, yabancı sınırının kaldırılmasının Ay-Yıldızlı ekip için sorun olabileceğini söyledi.

Son olarak Beşiktaş’ın Antalya’yı 2-0 yendiği maçı Vodafone Park’ta takip eden tecrübeli teknik adam, Kartal’ın sahada sadece 3 Türk oyuncu bulundurduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bu durum milli takım adına olumsuz bir tablo yaratıyor. İzlediğim maçlarda 4 Türk oyuncu oynatan takım yok. F.Bahçe ve Başakşehir de öyleydi. En fazla 3 Türk oynatılıyor. Ben sahada kimi izleyeceğim! Hangi bölgeye kimi alacağım? Bu durum sıkıntı yaratabilir."

Bu şikayetini federasyon yetkilileri ile paylaşan Lucescu, ancak bu konuyu kesinlikle bir bahane olarak görmediğini belirterek şunları söyledi:

"İşimize odaklandık. Kısa vadede iki maçı da kazanmak en büyük hedefimiz. Federasyon bize çok destek oluyor. Bu konu ilerleyen dönemlerde çözülebilir." (Habertürk)

LucescuMaç Milli Takım
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