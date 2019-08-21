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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.08.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

İlk haftanın en çok anahtar pası atan ismi Max Kruse!

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İlk haftanın en çok anahtar pası atan ismi Max Kruse!

Fenerbahçe’nin Gazişehir Gaziantep’i 5-0 mağlup ettiği maçta bir asiste imza atan Max Kruse, Süper Lig’de ilk haftanın en çok anahtar pas atan ismi oldu.

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Werder Bremen’den renklerine kattığı Max Kruse, ilk hafta performansıyla göz doldurdu.

Gazişehir Gaziantep maçında 90 dakika sahada kalan Alman yıldız, takımına bir penaltı kazandırırken, Ferdi Kadıoğlu’nun attığı 5. golün de asistini yapmıştı.

Kruse, bu maçta yaptığı 7 anahtar pasla, Süper Lig’in ilk haftasında bu alanda en iyi isim oldu. Kruse’yi, 5 pasla Bakasetas (Alanyaspor) ve 4 pasla Jimmy Durmaz (Galatasaray) takip etti.

Alman yıldız ayrıca Gazişehir Gaziantep maçında ceza sahası içine attığı 12 pasla bu alanda da ligin en çok başarılı pas atan isim oldu.

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Ersun Yanal 5-0 kazandıkları Gazişehir Gaziantep galibiyeti sonrası bu açıklamaları yaptı...

Ersun Yanal'dan Volkan Demirel açıklamasıKarşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ersun Yanal, rakibe futbollarını kabul ettirmek konusunda coşkulu oynadıklarını belirtti. Yanal ayrıca Volkan Demirel ve şampiyonluk konularında açıklamalarda bulundu.
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İlk haftanın en çok anahtar pası atan ismi Max Kruse

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