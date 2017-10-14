Ligin ilk haftasında Türk ekipleri Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes mağlup oldu. Fenerbahçe Doğuş deplasmanda İspanya'nın Unicaja Malaga takımına 68-67, Anadolu Efes ise konuk ettiği İspanyol ekibi Real Madrid'e 88-74 yenildi.
THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan maçların skorları şöyle:
Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya): 74-88
CSKA Moskova (Rusya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 93-84
Brose Bamberg (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail): 71-88
Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia Vitoria Gasteiz (İspanya): 75-64
Unicaja Malaga (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş: 68-67
Khimki (Rusya) - Valencia (İspanya): 75-70
Zalgiris (Litvanya) -Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 78-76
Barcelona Lassa (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 98-71
Ligde ikinci hafta maçları 19-20 Ekim'de yapılacak