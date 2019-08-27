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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol İlk hafta iddaa'da 86 TEK MAÇ ve CANLI BAHİS Misli.com'da!
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Futbol
27.08.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

İlk hafta iddaa'da 86 TEK MAÇ ve CANLI BAHİS Misli.com'da!

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İlk hafta iddaa'da 86 TEK MAÇ ve CANLI BAHİS Misli.com'da!

iddaa'da yeni dönem yarın başlıyor. İlk haftanın programı belli oldu ve bahisseverlere müjde, 86 TEK MAÇ geliyor, 86'sında da CANLI BAHİS olacak! İşte detaylar...

Bahisseverlerin merakla beklediği gün yarın, iddaa'da yeni dönem başlıyor!

Oranlar yükselecek, MBS1 sayısı artacak, lig sayısı çeşitlenecek ve bahis çeşidi farklılaşacak...

86 TEK MAÇ, 86'SINDA DA CANLI BAHİS!

Almanya Bölgesel Ligi'nden Tunus 1. Profesyonel Ligi'ne, Güney Afrika Premier Lig'den Mısır Kupası'na... iddaa'da oynanabilecek lig sayısında ciddi bir artış olacak. Daha önce bültende hiç görmediğiniz bu liglere MBS3 oynayabileceksiniz.

Avrupa'nın 5 büyük ligi, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig'i ise bundan böyle MBS1 (TEK MAÇ) farkıyla kuponlarınıza ekleyebileceksiniz, üstelik bu liglerden tüm maçlara CANLI BAHİS de açılacak ve maçlar oynanırken bahis yapıp kazancınızı 5 dakika içinde Misli.com hesabınızda görebileceksiniz!

28 Ağustos - 1 Eylül arasında tam 86 TEK MAÇ fırsatı var ve bu 86 maçın hepsine CANLI BAHİS oynama fırsatınız olacak.

İşte o ligler...

- Fransa Ligue 1

- İtalya Serie A

- Almanya Bundesliga

- İngiltere Premier Lig

- İspanya La Liga

- UEFA Şampiyonlar Ligi

- UEFA Avrupa Ligi

BİTMEDİ, TÜRKİYE'NİN FIBA DÜNYA KUPASI MAÇLARI DA TEK MAÇ!

31 Ağustos'ta "Angola-Sırbistan" ile başlayacak olan FIBA Dünya Kupası'nda da TEK MAÇ fırsatları sizleri bekliyor...

Aynı gün 11:30'da oynanacak olan "İran - Porto Riko" karşılaşmasıyla birlikte TEK MAÇ heyecanı başlayacak, 1 Eylül saat 11:30'daki "Türkiye-Japonya" maçıyla heyecan dozu artarken siz de Misli.com'da CANLI BAHİS keyfi yaşayacaksınız.

BAHİS ÇEŞİDİ ARTIYOR!

Futbolda korner ve sarı kart bahisleri, basketbolda çeyrek tercihleri, teniste handikaplı bahis fırsatı... Yeni iddaa dönemiyle birlikte artık oynayacağınız bahis çeşidi de artacak!

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misli.com’da canlı bahis başlıyor! İşte tüm detaylar...İddaa’da yepyeni bir dönem başlıyor ve misli.com’da canlı bahis perdesi açılıyor! Ezgi Toper ve Can Tongo, bahis severlerin canlı bahisle ilgili merak ettikleri tüm detayları misli.com kullanıcıları için konuştu…
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