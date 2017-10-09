İlk hafta Galatasaray farkını gösterdi! Potada...

İlk hafta sonunda Galatasaray +24 averajla liderlik koltuğuna otururken, sarı-kırmızılıları +17 averajla Fenerbahçe Doğuş takip etti. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş Sompo Japan mücadelesinde yaşanan olaylar sebebiyle sezona -3 puanla başlayan Anadolu Efes, -2 puanla son sırada yer alıyor.

EN FARKLI GALİBİYET GALATASARAY'DAN

Galatasaray Odeabank, yeni başantrenörü Erman Kunter ile çıktığı ilk lig maçında Gaziantep Basketbol'u 82-58 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle ilk hafta sonunda liderlik koltuğuna otururken, ayrıca haftanın en farklı galibiyetine imza atmış oldu. Galatasaray Odeabank'ın en skorer ismi takımın yeni isimlerinden Scotty Hopson olurken, takım kaptanı Göksenin Köksal 16 sayı üretti.

SON ŞAMPİYON KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş Sompo Japan'ı final serisinde 4-0'la geçerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş, kaldığı yerden devam ediyor. Saso Filipovski önderliğinde geçen sezon Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Banvit ile karşılaşan sarı-lacivertliler, güçlü rakibini yeni oyuncularının etkili oyunuyla 80-63 yendi. Mücadelenin en skorer ismi attığı 24 sayıyla Bandırma ekibinin yeni transferi Jacob Odom olurken, Fenerbahçe Doğuş'ta 16 sayı üretti.

DEV MAÇTA KAZANAN KARŞIYAKA

İlk haftanın dev maçında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i 92-85 yendi. David Kennedy'nin 26, Jarrod Jones'un 22 sayıyla yıldızlaştığı maçta, Anadolu Efes'ten Errick McCollum 28, Vladimir Stimac 24 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı. Anadolu Efes'te hiçbir Türk oyuncu sayı bulamadı.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA KAZANDI

Geçen sezon Fenerbahçe Doğuş'a final serisinde 4-0 mağlup olarak ligi 2'nci sırada tamamlayan Beşiktaş Sompo Japan, yeni sezonun ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 82-71 mağlup etmeyi başardı. Sertaç Şanlı'nın attığı 20 sayıyla yıldızlaştığı mücadelede Jon Diebler ve Kyle Weems 14'er, DJ Strawberry ise 12 sayıyla Sertaç'a yardımcı oldu. Trabzonspor cephesinde Caleb Green etkili oyunuyla takımını ayakta tutmaya çalışırken, çabası yeterli olmadı. Ev sahibi ekipte Caleb Green ve Osiris Eldridge 14, Brady Heslip 13 sayı üretti.

TOFAŞ, DAÇKA'YI DEVİRDİ

Orhun Ene'nin takımı Tofaş, lige galibiyetle başladı. Bursa ekibi kendi sahasında Darüşşafaka Basketbol'u 97-81 mağlup ederek sezona flaş bir galibiyetle start verdi. Ev sahibi ekipte Sammy Mejia 27 sayı üreterek takımının galibiyetinde en önemli pay sahiplerinden biri olurken, David Blatt'in ekibinde William Cummings ve JaJuan Johnson 16'şar sayı kaydetti.

HAFTANIN ENLERİ

En çok sayı atan oyuncu: Errick McCollum - 28 sayı (Anadolu Efes)

En çok ribaund alan oyuncu: Ivan Marinkovic - 14 ribaund (Yeşilgiresun Belediye)

En çok asist yapan oyuncu: Erving Walker - 9 asist (Demir İnşaat Büyükçekmece)

En çok top çalan oyuncular: Nicolo Melli - 3 top çalma (Fenerbahçe Doğuş)

Berkay Candan - 3 top çalma (Eskişehir Basket)

Scotty Hopson - 3 top çalma (Galatasaray Odeabank)

En çok blok yapan oyuncu: Chris Opekba - 7 blok (Trabzonspor)

HAFTANIN SONUÇLARI

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın sonuçları şu şekilde:

Fenerbahçe Doğuş - Banvit: 80-63

Eskişehir Basket - İstanbul BBSK: 80-76

Galatasaray Odeabank - Gaziantep Basketbol: 82-58

Tofaş - Darüşşafaka: 97-81

Yeşilgiresun Belediyespor - Muratbey Uşak: 64-61

Trabzonspor - Beşiktaş Sompo Japan: 71-82

Demir İnşaat Büyükçekmece - Sakarya BŞB Basketbol: 71-64

Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes: 92-85