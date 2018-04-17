İlk gülen VakıfBank
Vakıfbank Çinli oyuncusu Zhu Ting’in takımına kazandırdığı 25 sayıyla yıldızlaşırken Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Büyükelçisi Cui Wei maç sonunda 200 Çinli taraftarla ve oyuncusuyla coştu.
Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 5 maçlık final serisinin ilk maçını Vakıfbank 3-0 kazanarak şampiyonluk yolunda 1-0 öne geçti. 19 Nisan Perşembe günü saat 18.30’da tekrar Vakıfbank Spor Sarayı’nda oynanacak ikinci maçtan sonra sezonu lider bitirdiği için üç maçı üst üste Eczacıbaşı Vitra kendi seyirci avantajıyla Burhan Felek Spor Salonu’nda oynayacak. Maçlar sonunda 3 galibiyet elde eden ekip 2017-18 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek.
ZHU FARKINI ORTAYA KOYDU
İlk set başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Vakfıbank’ta Zhu sete ağırlığını koyarken 21-21’e kadar skorda eşitlik bozulmadı. Setin son bölümünde ise Vakıfbank Zhu’nun sayıları, Kübra’nın etkili bloklarıyla skoru 25-22 yaparak 1-0 öne geçti.
İkinci sette manşet alamayan, blok ve servislerde tutuk oynayan Eczacıbaşı Vitra’yı oyunda tutmak için Baş antrenör Motta, Adams ve Ezgi’yi oyuna almasına rağmen başarılı olamadı. Zhu ve Lonneke’nin file önündeki başarılı oyunuyla Vakıfbank seti açık farkla önde götürerek 25-17 kazandı ve skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette de Vakıfbank taraftarlarının bando eşliğinde İzmir Marşı’nı söylediği maçı, Zhu Ting ’yu izlemek için salona Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ve İstanbul’da yaşayan 200’e yakın Çin’li de salonda hazır bulundu.,
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Nurper Özbar, Erol Akbulut
Setler: 25-22, 27-17, 25-20
Süre: 30’, 26’, 28’ (1.24 )
VAKIFBANK: Gözde(5), Kübra(5), Naz(2), Zhu(25), Milena(6), Lonneke (12), Gizem (L), Robinson (-),
ECZACIBAŞI VİTRA: Ognjenovic (3),Larson (4),Büşra (2), Boskovic(17), Meliha(7), Beyza (5),Simge (L), Güldeniz (1), Ezgi (1), Adams (1)
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