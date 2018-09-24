İlk 5 haftada 'Gol Beklentisi' karşılandı mı? Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Opta'nın futbol hafızamıza yerleştirmeye çalıştığı 'Gol Beklentisi' verilerine göre Fenerbahçe ve Beşiktaş, ilk 5 haftada daha fazla gol atabilirdi. İşte detaylar...
İlk 5 hafta sonunda Beşiktaş'ın 'Gol Beklentisi' değeri 11,80 çıktı ama siyah-beyazlılar, rakip filelere 10 gol gönderdi. Fenerbahçe'nin ise 'Gol Beklentisi' değeri 6,39 çıktı fakat sarı-lacivertliler sadece 5 gol atabildi.
İşte hafta hafta değerlendirme...
1. Hafta
Fenerbahçe, Bursaspor'u 2-1 yenerken, beklenti üzerinde gol attı. (1,70 - 1,05)
Beşiktaş da Akhisarspor'u 2-1 geçti ama beklenti altında kaldı. (3,46 - 1,08)
2 .Hafta
Beşiktaş, BB Erzurumspor deplasmanında 3-1 kazanıp beklenti (0,58 - 1,97) üstüne çıkarken, Fenerbahçe 1-0'lık beklemediği (0,53 - 1,08) bir Yeni Malatyaspor yenilgisi aldı.
3. Hafta
Hem Beşiktaş, hem de Fenerbahçe beklemediği yenilgilerle karşı karşıya kaldı.
Göztepe 1-0 Fenerbahçe (0,18 - 1,10)
Beşiktaş 2-3 Antalyaspor (2,24 - 1,24)
4 .Hafta
Fenerbahçe'den bir beklenmedik yenilgi daha. Bu sefer rakip Kayserispor. (Skor 2-3 / Beklenti 2,45-1,02)
Beşiktaş da Bursaspor deplasmanında 2 puan bıraktı. (Skor 1-1 / Beklenti 1,15-1,57)
5. Hafta
Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında beklentinin altında gol yedi ve kazandı. (Skor 0-1 / Beklenti 1,23-1,32)
Beşiktaş ise Vodafone'da beklentinin üstünde gol attı ve Yeni Malatyaspor'u yendi. (Skor 2-1 / Beklenti 1,56-1,74)
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