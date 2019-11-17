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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
17.11.2019 - 21:52, Son Güncelleme:

İlk 11'de yer alan Ahmed Kutucu kimdir kaç yaşındadır? İşte Ahmed Kutucu'nun biyografisi

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İlk 11'de yer alan Ahmed Kutucu kimdir kaç yaşındadır? İşte Ahmed Kutucu'nun biyografisi

Andorra Türkiye maçının ilk 11'inde forma giyen Ahmed Kutucu, futbolseverler tarafından merak edilen isimler arasında yer aldı. İlk milli maçında kadroda yer alan Ahmet Kutucu'nun profesyonel futbol hayatını öğrenmek isteyenler "Ahmed Kutucu kimdir kaç yaşındadır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Ahmed Kutucu hangi takımlarda oynadı? İşte, Ahmed Kutucu'nun biyografisi ve oynadığı takımlar hakkında detaylı bilgiler.

2020 EURO Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin Andorrra karşısındaki ilk 11'inde yeni ve genç isimler yer aldı. Şenol Güneş'in yaptığı değişikliğe göre, Ümit Milli Takım'ın Andorra maçı aday kadrosuna davet edilen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür A Milli Takım'a alındı. Bu isimler arasında yer alan Ahmed Kutucu'nun hayatı futbolseverler tarafından gündeme geldi. İşte, Ahmed Kutucu'nun spor kariyerine yönelik merak edilen detaylar.

AHMED KUTUCU KİMDİR? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

1 Mart 2000 yılında doğan Ahmed Kutucu Almanya Gelsenkirchen'de dünyaya geldi. 1,81 boyunda olan ve santrafor mevkinde forma giyen genç futbolcu forvet arkası ve sağ kanat mevkiinde de forma giyiyor.

Kutucu gençlik kariyerine 2003 yılında Sportreunde Haverkamp ile başladı. 11 Aralık 2018'de Kutucu, ilk takımını ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile yaptı ve 72. dakikada Cedric Teuchert'in Lokomotiv Moscow'a karşı kazandığı 1 - 0 galibiyetle yerini aldı. İlk Bundesliga golünü 22 Aralık 2018 tarihinde attı , 73. dakikada Yevhen Konoplyanka yerine VfB Stuttgart karşısında 3-1 galibiyet aldı.

Kutucu, Hindistan'daki 2017 FIFA U-17 Dünya Kupası için Türkiye kadrosuna dahil edildi. Türkiye'nin kalan iki maçında oynadı, burada turnuvadaki grup aşamasında elendiler. Ertesi yıl, Finlandiya'daki 2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için Türkiye kadrosuna dahil edildi. Grup için elemeleri sona erdi ve Türkiye için üç karşılaşmayı da oynadı.

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