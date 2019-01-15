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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol İlhan Palut: 'Şu an beşinciyiz, hedefimiz dördüncülük'
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Futbol
AA
15.01.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

İlhan Palut: 'Şu an beşinciyiz, hedefimiz dördüncülük'

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İlhan Palut: 'Şu an beşinciyiz, hedefimiz dördüncülük'

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı 29 puan ve averajla 5. sırada tamamlayan Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, hedeflerinin sezonu 4. sırada tamamlamak olduğunu söyledi.

İlhan Palut, Hatayspor'un Antalya kampında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lige artık alıştık. İlk yarıya göre daha iyi başlayabilirsek, bunun özgüveniyle sezon sonuna kadar iyi sonuçlar alacağız. Şu an beşinciyiz, hedefimiz dördüncülük. Adım adım ilerlemek istiyoruz. Takımıma güveniyorum." dedi.

Hatayspor'da futbola başlayıp, kulübün her kademesinde çalıştığını belirten Palut, 2,5 senedir teknik direktör olarak görev yaptığını hatırlatarak, şöyle konuştu: "İlk senimizde TFF 2. Lig'de play-off oynadık. Geçen sene şampiyon olarak bu lige çıktık. Önümüzde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü gibi iki örnek var. Onlar da 2. Lig'den 1. Lig'e, oradan da hemen Süper Lig'e çıktılar. Tabii ki sezon başında böyle bir hedefte değildik ama şu an geldiğimiz konumdan sonra en iyisini yapmaya çalışacağız. Neden olmasın?"

"Bütçemize uygun bir forvet bulabilirsek, almak istiyoruz"
İlk yarıda sakatlığı nedeniyle oynayamayan orta saha oyuncusu Bakary Nimaga'nın takımla çalışmalara başladığını aktaran Palut, "Forvette ise Mirkan Aydın ilk yarıyı sakat geçirdi. Oyun mantalitemize ve bütçemize uygun bir forvet bulabilirsek, almak istiyoruz. Çok büyük ihtimalle bir takviyeyle transfer sezonunu kapatacağız." diye konuştu.

Hatayspor'un Spor Toto 1. Lig'e çıkmak için büyük uğraşlar verdiğini ve ilk yıllarında sıkıntılı günler yaşamak istemediklerini anlatan İlhan Palut, "Sisteme ve oyunculara olan inancım çok fazla. Geçen seneden 14 oyuncu ile devam ediyoruz. Herkes, 'Transfer yapın.' dedi ama kulaklarımızı kapatarak yolumuza devam ettik. Oyuncularımıza ve sistemimize güvendik. Allah da bize yardım etti. Bakalım sonucunda ne olacak?" şeklinde konuştu.

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"Hatay şehrinin yıllardır bir beklentisi var"

İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki rakipleri Medipol Başakşehir'e saygı duyduklarını aktararak şunları söyledi:

"Kupada hep rotasyonla yürüdük, bu şekilde turlar atladık. Süper Lig'de mücadele edemedik. Hatay şehrinin yıllardır bir beklentisi var. O da bir büyük takımın Hatay'a gelmesi. Başakşehir de artık bu seviyede bir takım. Onları ağırlayacağız. Kupaya, şehrimize ve taraftarımıza vereceğimiz keyifli bir ortam olarak bakıyorum. Asıl hedefimiz lig ama tabii ki mağlup olmak için de sahaya çıkmayacağız."

Türkiye Kupası kura çekiminin Hatay'da büyük bir heyecanla takip edildiğinin altını çizen Palut, "Hatay'da o an hayat durdu. 'Kupada bize kim çıkacak? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi gelecek?' diye çok büyük bir heyecan vardı. Başakşehir de en az onlar kadar iyi bir takım. Hatta şu an onlardan da formda. Yıldız oyuncuların şehrimize gelmesi, taraftarlarımızın Süper Lig atmosferini bir maç için de olsa yaşaması güzel bir şey." şeklinde görüş belirtti.

İlhan Palut, ikinci yarının ilk haftasında karşılaşacakları Gençlerbirliği hakkında ise, "Gençlerbirliği çok iyi bir takım ama yenilmeyecek bir takım değil. Büyük resime baktığınızda, Gençlerbirliği bu ligin favorisi." açıklamasında bulundu.

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