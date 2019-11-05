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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.11.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

İlhan Palut hedefini açıkladı!

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İlhan Palut hedefini açıkladı!

Göztepe'nin çiçeği burnunda yeni teknik direktörü İlhan Palut hedefini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, kendisinin ve ekibinin başarısızlığa tahammülü olmadığını belirtti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde ilk antrenmanına çıkan Palut, idmandan önce futbolcularına bir konuşma yaptı. Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu, başarı için kendisini hazır hissettiğini söyledi.

Süper Lig'den sezon başında da teklif aldığını ama kabul etmediğini kaydeden Palut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göztepe gibi bir camia ile beraber bu işe girmek, benim için mutluluk verici. Doğru yerde olduğumu hissediyorum. İlk olarak Göztepe'ye bir futbol felsefesi kazandıracağız. Kendi oyununu oynayan, mücadele eden, agresif ve coşkulu... Hedef, camiamızın beklentilerine karşılık veren bir takım olmak. Her hoca oynatacağı sistemi cümlelerle anlatabilir ama biz çok çalışarak bunu sağlayacağız. İlhan Palut ve ekibinin başarısız olmaya tahammülü yok. Mutlaka başarılı olacağız."

"İstikrar sağlama hedefimiz var"

İlhan Palut, takımın Trabzonspor galibiyetiyle nefes aldığını belirterek, "Arada kazanılan maçlar yerine, istikrar sağlama hedefimiz var. Takımda oyun istikrarı sağlamalıyız. Rakiplere saygı duyacağız, önlem alacağız ancak kendi oyununu kabul ettiren, 'Acaba nasıl önlem alırız?' diye düşünülen bir Göztepe olmayı hedefleyeceğiz. Bu oyun sistemi oturduğu ve sonuçlar da geldiği zaman, zaten herkesin mutlu olacağı bir sıralama sağlanacak." diye konuştu.

Kendisini Süper Lig için hazır hissettiğini kaydeden Palut, "Takımımı da tanıyorum. Futbol felsefemizi Göztepe takımına kısa sürede kazandırdığımız zaman, bizim de Süper Lig'de ayaklarımızın ne kadar sağlam basacağını zaten hep beraber göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Palut, genç teknik adamların fırsat beklediğini ve Göztepe yönetiminin bu fırsatı vermekten çekinmediğini belirterek, "Ben de hak ettiğimi düşündüğüm bu güvene layık olmaya çalışacağım. Eğer ki böyle teknik direktörleri göreve getirme noktasında düşünen ama karar veremeyen camialar varsa, onlara da referans olacağım." şeklinde konuştu.

Göztepe'nin yapımı devam eden yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin heyecan verici olduğunu da kaydeden Palut, "Ben de güzel bir süreçten sonra oraya inşallah Göztepe'nin teknik direktörü olarak çıkmanın heyecanını taşıyacağım." ifadelerini kullandı.

İlhan Palut'un ekibinde, pro lisans sahibi Ersan Parlatan'ın yanı sıra Osman Demir, Bekir Arpacı, Erkan Akkoç, Çağatay Turan, Suat Arıcan ve Birtan Güner yer alıyor.

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