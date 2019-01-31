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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
31.01.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

İlhan Palut: "Galatasaray'a karşı en iyisini yapmaya çalışacağız"

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İlhan Palut: "Galatasaray'a karşı en iyisini yapmaya çalışacağız"

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile eşleşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıllardır Hataylıların büyük bir takımı ağırlama, izleme isteği ve özlemi duyduğunu belirten Palut, şunları kaydetti:

"Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş'ın Hatay'a gelmesi şehrin bir isteğiydi. Bu noktada ben mutluyum. İki maçta da biz mücadelemizi, felsefemizi ortaya koyacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız. Çıkan sonucu hep beraber göreceğiz. Yani Galatasaray ile oynayacağız, bu heyecan bize yeter, yenilsek de olur gibi durum içerisinde değiliz. Mücadele edeceğiz."

Camiada ve şehirde büyük bir heyecan oluştuğunu ancak şu an lige odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Palut, "Bizim için son derece önemli olan üç gün sonraki Denizlispor maçında bu eşleşmenin yankılarının yüzde bir bile konsantrasyon kaybına yol açmasına tahammül edemeyiz. Onun için şu an gerçekten Galatasaray bizim gündemimiz değil. Şu anda tüm gücümüzle, konsantrasyonumuzla Denizlispor maçına hazırlanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"LİGDE HER MAÇ ÖNEMLİ"

Yakaladıkları çıkışı sürdürerek Spor Toto 1. Lig'de yollarına emin adımlarla devam ettiklerini ifade eden Palut, şunları söyledi:

"Hafta sonu son derece önemli olan Denizlispor maçımız var. Ligde her maç önemli. Artık ikinci yarı ligin boyu kısaldıkça, 1-2 takımı çıkardıkça, her rakip daha dirençli, her maç daha zor olacak. Denizlispor maçı da bunlardan biri. Denizlispor da büyük bir çıkış içerisinde, iyi futbol oynuyorlar. Özellikle hücum bölgesi içerisinde çok etkin bir takım. Bu noktada biz gerekli çalışmaları, analizleri yaparak hafta sonu her zamanki gibi kendi sahamızda ortaya büyük bir mücadele koymak istiyoruz. Her zamanki futbol felsefemizi yansıtmayı hedefliyoruz. Taraftarımıza güzel bir sonuç armağan etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Hatayspor, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-beyazlıların ısınma hareketleriyle başlayan idmanı ilk 20 dakikadan sonra basına kapalı devam etti. 

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