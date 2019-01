İlhan Palut: "Galatasaray'a karşı en iyisini yapmaya çalışacağız"

Yıllardır Hataylıların büyük bir takımı ağırlama, izleme isteği ve özlemi duyduğunu belirten Palut, şunları kaydetti:



"Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş'ın Hatay'a gelmesi şehrin bir isteğiydi. Bu noktada ben mutluyum. İki maçta da biz mücadelemizi, felsefemizi ortaya koyacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız. Çıkan sonucu hep beraber göreceğiz. Yani Galatasaray ile oynayacağız, bu heyecan bize yeter, yenilsek de olur gibi durum içerisinde değiliz. Mücadele edeceğiz."

Camiada ve şehirde büyük bir heyecan oluştuğunu ancak şu an lige odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Palut, "Bizim için son derece önemli olan üç gün sonraki Denizlispor maçında bu eşleşmenin yankılarının yüzde bir bile konsantrasyon kaybına yol açmasına tahammül edemeyiz. Onun için şu an gerçekten Galatasaray bizim gündemimiz değil. Şu anda tüm gücümüzle, konsantrasyonumuzla Denizlispor maçına hazırlanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



"LİGDE HER MAÇ ÖNEMLİ"

Yakaladıkları çıkışı sürdürerek Spor Toto 1. Lig'de yollarına emin adımlarla devam ettiklerini ifade eden Palut, şunları söyledi:

"Hafta sonu son derece önemli olan Denizlispor maçımız var. Ligde her maç önemli. Artık ikinci yarı ligin boyu kısaldıkça, 1-2 takımı çıkardıkça, her rakip daha dirençli, her maç daha zor olacak. Denizlispor maçı da bunlardan biri. Denizlispor da büyük bir çıkış içerisinde, iyi futbol oynuyorlar. Özellikle hücum bölgesi içerisinde çok etkin bir takım. Bu noktada biz gerekli çalışmaları, analizleri yaparak hafta sonu her zamanki gibi kendi sahamızda ortaya büyük bir mücadele koymak istiyoruz. Her zamanki futbol felsefemizi yansıtmayı hedefliyoruz. Taraftarımıza güzel bir sonuç armağan etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Hatayspor, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-beyazlıların ısınma hareketleriyle başlayan idmanı ilk 20 dakikadan sonra basına kapalı devam etti.

