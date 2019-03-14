İlhan Mansız müjdeyi verdi: Yeni proje...
Beşiktaş'la yolları ayrıldıktan sonra Almanya'ya giden İlhan Mansız, bugün yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi...
Beşiktaş'la yolları ayrıldıktan sonra sessiz kalan İlhan Mansız, müjdeyi verdi...
Ayrılık süreci hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Mansız'a son olarak Şenol Güneş, destek vermiş ve ayrılık sürecinin yönetimin kararı olduğunu ima etmişti.
Süreç sonrası Almanya'ya giden Mansız, bugün sürpriz bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Mansız, "Perşembe'ler sadece #tbt için değil, yeni projeler için de vardır." notunu düştü.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
İlhan Mansız'ın kariyerine dair bilinmeyenler... (VİDEO)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle