İkiye bölündüler: Boşa hapis yattı, 643 gün...
Kara para aklama iddiasıyla 20 ay hapis cezası alan Sandro Rosell, şartlı tahliye ile serbest bırakıldı.
Kara para aklama iddiasıyla 20 ay hapis cezası alan Barcelona’nın eski başkanı Sandro Rosell, şartlı tahliye ile serbest bırakıldı.
Barcelona’ya yakınlığı ile bilinen gazetelerden El Mundo Deportivo, ‘Aklandı’ başlığını kullanırken, bir diğer Katalan gazetesi Sport ise şartlı olarak serbest bırakılan Rosell’in boşa hapis yattığına vurgu yaparak, ‘Çalınan 643 gün’ manşetini attı.
Rosell, Brezilya Milli Takımı maçlarının televizyon yayın haklarının satışında komisyon almak ve bununla bağlantılı 6,5 milyon eurosunu kendine alıp toplamda 20 milyon euro kara para aklamakla ilgili 5 farklı iddiayla suçlanıyordu.
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