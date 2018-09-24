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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
24.09.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

İkisine de yaramıyor! Derbinin hakemi Fırat Aydınus...

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İkisine de yaramıyor! Derbinin hakemi Fırat Aydınus...

Bu akşam oynanacak dev derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Fırat Aydınus ile Fenerbahçe son 7 maçta 1 kere, Beşiktaş ise son 9 maçta 1 kere kazanabildi. İşte detaylar...

Bu akşam oynanacak 'Fenerbahçe-Beşiktaş' derbisini İstanbul bölgesi hakemlerinden Fırat Aydınus yönetecek.

Bu sezon 3 maçta 'orta' hakem, 7 maçta ise 'VAR' olarak görev yapan Aydınus, istatistiklere bakıldığında ne Fenerbahçeli, ne de Beşiktaşlı taraftarları memnun edecek sonuçlara imza atmamış.

Fenerbahçe, bu sezon oynanan Yeni Malatyaspor maçı da dahil olmak üzere, Fırat Aydınus'un yönettiği son 7 maçta sadece 1 kere kazanabilmiş. (4 beraberlik - 2 mağlubiyet)

Beşiktaş için de durum farksız... Beşiktaş, Aydınus yönetiminde çıktığı son 9 maçta sadece 1 kere kazanabilmiş. (4 beraberlik - 4 mağlubiyet)

Fırat Aydınus'un yönettiği son 4 'Fenerbahçe-Beşiktaş' maçında da denge söz konusu...

Geçtiğimiz sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 2-2 sona ermişti. 2016/17 sezonunun 30. haftasındaki karşılaşma da 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

22 Mart 2015'te Fenerbahçe 1-0 kazanırken, 3 Mayıs 2012'de Beşiktaş 1-0 kazandı.

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  • 158Fenerbahçe - Beşiktaş
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Fenerbahçe - Beşiktaş TEK MAÇ iddaa tahminleri - 24 Eylül 2018Nesine TV yorumcusu Kerim Can Özdal, 24 Eylül Pazartesi iddaa programında yer alan "Fenerbahçe - Beşiktaş" maçını sizler için analiz etti ve iddaa maç sonucu tahminini paylaştı. "Fenerbahçe - Beşiktaş" maçını MBS1 olarak Nesine.com'da oynayabilirsiniz.
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