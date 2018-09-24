İkisine de yaramıyor! Derbinin hakemi Fırat Aydınus...
Bu akşam oynanacak dev derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Fırat Aydınus ile Fenerbahçe son 7 maçta 1 kere, Beşiktaş ise son 9 maçta 1 kere kazanabildi. İşte detaylar...
Bu akşam oynanacak 'Fenerbahçe-Beşiktaş' derbisini İstanbul bölgesi hakemlerinden Fırat Aydınus yönetecek.
Bu sezon 3 maçta 'orta' hakem, 7 maçta ise 'VAR' olarak görev yapan Aydınus, istatistiklere bakıldığında ne Fenerbahçeli, ne de Beşiktaşlı taraftarları memnun edecek sonuçlara imza atmamış.
Fenerbahçe, bu sezon oynanan Yeni Malatyaspor maçı da dahil olmak üzere, Fırat Aydınus'un yönettiği son 7 maçta sadece 1 kere kazanabilmiş. (4 beraberlik - 2 mağlubiyet)
Beşiktaş için de durum farksız... Beşiktaş, Aydınus yönetiminde çıktığı son 9 maçta sadece 1 kere kazanabilmiş. (4 beraberlik - 4 mağlubiyet)
Fırat Aydınus'un yönettiği son 4 'Fenerbahçe-Beşiktaş' maçında da denge söz konusu...
Geçtiğimiz sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 2-2 sona ermişti. 2016/17 sezonunun 30. haftasındaki karşılaşma da 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
22 Mart 2015'te Fenerbahçe 1-0 kazanırken, 3 Mayıs 2012'de Beşiktaş 1-0 kazandı.
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