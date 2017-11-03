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İkinciler göz korkutuyor! Beşiktaş lider olursa...

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United, PSG, Bayern Münih, Manchester City ve Tottenham bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

Hürriyet Haber
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Şampiyonlar Ligi'nde gözler Beşiktaş'ta... Siyah beyazlılar grubunu lider bitirmenin hesaplarını yapıyor ve bir üst turu düşünüyor.

Ancak gruplarda ilk 2 sıralar henüz netleşmiş değil çünkü daha 2’şer maç var. Mevcut ortamda gruplarda ikinci sırada yer alan takımlar da bir hayli güçlü ve ürkütücü.

B.Münih, Chelsea, Juventus, Real Madrid gibi Avrupa’nın devleri, gruplarında liderliğe yükselebilmiş değil yani ikinciler. Beşiktaş, Porto karşısında en kötü beraberlik alıp lider çıkmayı garantilerse, son 16 turunda grup ikincilerinden biriyle eşleşecek. Avrupa’da yeni hedefini çeyrek final olarak belirleyen Beşiktaş’ın, bir üst turda eşleşeceği rakip çok kritik... (Fanatik)

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