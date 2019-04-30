İkinci yarının lideri Beşiktaş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİkinci yarının lideri Beşiktaş
GeriFutbol İkinci yarının lideri Beşiktaş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
30.04.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

İkinci yarının lideri Beşiktaş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İkinci yarının lideri Beşiktaş

 Süper Lig’in ikinci yarısında çıktığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 33 puan toplayan Beşiktaş, ikinci yarının lideri oldu. Siyah-beyazlılar topladığı 33 puanla, liderle arasındaki puan farkını da 3’e indirerek şampiyonluk potasına girdi. 

Süper Lig’in ikinci yarısında Beşiktaş fırtınası esiyor. Siyah-beyazlılar ligin ikinci yarısında çıktığı 13 maçta topladığı 33 puanla şampiyonluk yarışına ortak olurken, ikinci yarının da en çok puan elde eden ekibi oldu. Devre arasında kadrosunu Burak Yılmaz, Mirin, Muhayer Oktay ve Shinji Kagawa’yla takviye eden siyah-beyazlılar, özellikle son 6 haftada topladığı 18 puanla formunun zirvesine çıktı ve lider Başakşehir’le arasındaki 13 puanlık farkı 3’e indirdi. İkinci yarıya Akhisarspor galibiyetiyle başlayan ancak sonrasında sahasında BB Erzurumspor ile berabere kalan Beşiktaş; Antalyaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarıyla 3 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bu maçların ardından önce Fenerbahçe ile 3-3 ardından da Kayserispor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, üst üste alınan 2 beraberlikle birlikte zirvenin oldukça uzağında kalmıştı. 90+3. dakikada Kagawa’nın attığı golle kazanılan Atiker Konyaspor mücadelesinden sonra Beşiktaş’ın bileği bükülmedi ve siyah-beyazlılar üst üste 6 maç kazanarak ikinci yarıda toplamda 33 puan toplayarak bu alanda zirveye çıktı.

Bomba iddia Beşiktaş Niassela anlaştı...
Bomba iddia! Beşiktaş Niasse'la anlaştı...

Burak Yılmaz etkisi 

İkinci yarıda oynanan 13 maçta topladığı 33 puanla zirveye çıkan Beşiktaş, atılan gol sayısı anlamında da rakiplerini geride bıraktı. Devre arasında Babel’in Fulham’a transfer olmasının ardından taktik değişikliğine giden ve kanat futbolunu rafa kaldıran Teknik Direktör Şenol Güneş, özellikle Ljajic ve Burak Yılmaz’a göre bir sistem oturttu. Pas oyunuyla hücumdaki etkisini de ortaya koyan siyah-beyazlılar, 13 maçta rakip fileleri tam 38 kez sarsarken bu alanda rakiplerini de geride bıraktı. Beşiktaş’ın ardından ligde en fazla gol atan takım 32 golle Galatasaray oldu. Devre arasında transfer edilen Burak Yılmaz, 12 maçta 11 gol atarken, Adem Ljajic de ikinci yarıda boy gösterdiği karşılaşmalarda 6 gol atıp 7 de asist yaparak Beşiktaş’ın en büyük kozu oldu.

Süper Lig’in ikinci yarısında oynanan maçlarda oluşan puan durumu şu şekilde: 

Takım adı O G B M A Y P Av. 
1. Beşiktaş 13 10 3 0 38 16 33 22 
2. Galatasaray 13 9 4 0 32 8 31 24 
3. Başakşehir 13 8 3 2 23 10 27 13 
4. Rizespor 13 8 3 2 22 13 27 9 
5. Alanyaspor 13 7 3 3 19 13 24 6 
6. Trabzonspor 13 7 3 3 21 17 24 4 
7. Fenerbahçe 13 4 6 3 19 17 18 2 
8. Kayserispor 13 4 6 3 14 16 18 -2 
9. Ankaragücü 13 4 4 5 14 20 16 -6 
10. Antalya 13 4 3 6 15 26 15 -11 
11. Erzurum 13 3 4 6 15 15 13 0 
12. Konyaspor 13 2 7 4 10 13 13 -3 
13. Sivasspor 13 3 3 7 17 22 12 -5 
14. Malatya 13 3 3 7 15 24 12 -9 
15. Bursaspor 13 1 6 6 8 17 9 -9 
16. Kasımpaşa 13 2 3 8 11 25 9 -14 
17. Göztepe 13 2 2 9 10 18 8 -8 
18. Akhisar 13 2 2 9 11 22 8 -11

Beşiktaş'ta derbi maçın hazırlıkları sürüyor...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

İkinci yarının lideri Beşiktaş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Sezon sonu yaklaştı, gol sayısında düşüş yaşandı!

Seremoniden sahaya! Rakip oldular...

İsmail Yazıcı: ''Yusuf'a futbolu bırak dedim''

Beşiktaş ile Buva'nın yolları ayrıldı