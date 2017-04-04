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İkinci oyun gecesi sona erdi

RedBull.com, yılın ikinci Oyun Gecesi’ne geçtiğimiz Cumartesi günü ev sahipliği yaptı.

Hürriyet Haber
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Oyun Gecesi, 1 Nisan Cumartesi gecesi 21:00’da başlayarak sabaha kadar devam etti. Beşiktaş'ın emektar ormancısı Muhammed 'Theokoles' Işık ve LoL'ün yıldızlar karması SuperMassive'in danışmanı Onur 'Lethilion' Aksu, yanlarına birer davetli oyuncuyu daha alarak saatlerce mücadele ettiler.

İki tecrübeli oyuncu önce birebir kapıştılar, ardından alandaki ASUS bilgisayarlar ile hünerlerini sergileyen katılımcılardan ikisi seçilerek, gece ikiye iki oyunla devam etti.

Oyun severler, Red Bull’un Twitch hesabı redbullesportstr üzerinden mücadeleyi canlı izlediler.

 

 

 

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