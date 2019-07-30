İkinci Emenike vakası... Fenerbahçeli futbolcu oyunu terk etmek istedi!
Audi Kupası'nda Bayern'le karşılaşan Fenerbahçe'de, taraftarların tepkisine maruz kalan Dirar, oyunu terk etmek istedi.
Avrupa'da 2019-2020 futbol sezonu öncesi düzenlenen en üst düzeydeki turnuvalardan biri olma özelliği taşıyan Audi Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçe, ilk maçta Bayern Münih'le karşı karşıya geldi.
Kötü bir futbol sergileyen sarı lacivertliler, henüz maçın ilk 45 dakikalık bölümünde 5-0 geriye düştü.
Müsabakada sakatlanan Hasan Ali'nin yerine dahil olan Nabil Dirar, Allianz Arena'da maçı izleyen sarı lacivertli taraftarlar tarafından protesto edildi.
Taraftarların tepkileri üzerine sahadan çıkmak isteyen Dirar, Ersun Yanal’ın müdahalesi ile oyuna döndü.
Mücadelenin 70’inci dakikasında Ozan Tufan’ın pası ile buluşan Dirar, topu kontrol edemedi.
Ceza sahası içinden topu dışarı çıkaran Dirar’a sarı lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.
Dirar tepkilere karşılık verirken taraftarlar tezahüratlarını sürdürdü. Karşılaşmanın 73’üncü dakikasında yeniden topla buluşan Dirar’a tepkiler devam etti.
Ayağındaki topu dışarı atan Dirar, oyundan çıkmak istedi. Ersun Yanal’ın müdahalesi ile oyun alanına dönen Dirar karşılaşmaya kaldığı yeden devam etti.
Teknik direktör Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu ise yapılan hareketten sonra taraftarlara 'alkışlayın' işareti yaptı.
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