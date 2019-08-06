'İkinci Eljif Elmas' Sivasspor'da
Partizan’ın 19 yaşındaki futbolcusu Armin Djerlek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fiziksel gelişimini doğru yürüttüğü takdirde, “İkinci Eljif Elmas” etkisi yaratabilecek potansiyeli bulunan Boşnak futbolcunun performansı şimdiden merak konusu...
Fatih Saboviç / Spor Arena
Sivasspor, Sırbistan Süper Ligi’nin köklü ekiplerinden Partizan’ın 19 yaşındaki futbolcusu Armin Djerlek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kırmızı beyazlı teknik heyet ve yönetimin olumlu raporları sonrası Sırp kulübüyle temaslar gerçekleştirildi. Yiğido, bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Armin için sonraki satıştan Partizan’a yüzde 50 pay vermeyi kabul etti.
Geçmişte Sırbistan’ın U-16 ve U-17 takımlarında forma giyen Armin Djerlek, 8 ve 10 numaranın yanı sıra görev verildiği takdirde kanatlarda da forma giyebiliyor.
Sempati duyduğu Türkiye'ye tercih etti
Balkan coğrafyasının en yetenekli ve gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Armin, Sırbistan’da çoğunluğunu Boşnak ve Müslüman nüfusun oluşturduğu Novi Pazar kentinde dünyaya geldi.
Boşnak futbolcu, futbola Fenerbahçe’nin kardeş kulübü FK Novi Pazar’ın altyapı okulu olan AS’ta başladı. Daha sonra sırasıyla OFK Beograd ve Partizan formaları giydi.
Avrupa’da özellikle Fransa’dan da talipleri olan Armin, akrabalarının bulunması ve büyük sempati duymasından dolayı Türkiye’yi tercih etti.
Yıllık 200 bin euro
Fiziksel gelişimini doğru yürüttüğü takdirde, “İkinci Eljif Elmas” etkisi yaratabilecek potansiyeli bulunan Armin Djerlek’in, Sivasspor’dan yıllık 200 bin Euro kazanacağı öğrenildi.
Sivasspor’un ilk etapta direkt A takım rotasyonunda düşündüğü Armin, geçen sezon Partizan’da 18 karşılaşmaya çıkıp 1 gol üretti ve 925 dakika forma giydi.
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