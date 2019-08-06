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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.08.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

'İkinci Eljif Elmas' Sivasspor'da

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Partizan’ın 19 yaşındaki futbolcusu Armin Djerlek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fiziksel gelişimini doğru yürüttüğü takdirde, “İkinci Eljif Elmas” etkisi yaratabilecek potansiyeli bulunan Boşnak futbolcunun performansı şimdiden merak konusu...

Fatih Saboviç / Spor Arena

Sivasspor, Sırbistan Süper Ligi’nin köklü ekiplerinden Partizan’ın 19 yaşındaki futbolcusu Armin Djerlek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı beyazlı teknik heyet ve yönetimin olumlu raporları sonrası Sırp kulübüyle temaslar gerçekleştirildi. Yiğido, bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Armin için sonraki satıştan Partizan’a yüzde 50 pay vermeyi kabul etti.

Geçmişte Sırbistan’ın U-16 ve U-17 takımlarında forma giyen Armin Djerlek, 8 ve 10 numaranın yanı sıra görev verildiği takdirde kanatlarda da forma giyebiliyor.

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Sempati duyduğu Türkiye'ye tercih etti

Balkan coğrafyasının en yetenekli ve gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Armin, Sırbistan’da çoğunluğunu Boşnak ve Müslüman nüfusun oluşturduğu Novi Pazar kentinde dünyaya geldi.

Boşnak futbolcu, futbola Fenerbahçe’nin kardeş kulübü FK Novi Pazar’ın altyapı okulu olan AS’ta başladı. Daha sonra sırasıyla OFK Beograd ve Partizan formaları giydi.

Avrupa’da özellikle Fransa’dan da talipleri olan Armin, akrabalarının bulunması ve büyük sempati duymasından dolayı Türkiye’yi tercih etti.

Yıllık 200 bin euro

Fiziksel gelişimini doğru yürüttüğü takdirde, “İkinci Eljif Elmas” etkisi yaratabilecek potansiyeli bulunan Armin Djerlek’in, Sivasspor’dan yıllık 200 bin Euro kazanacağı öğrenildi.

Sivasspor’un ilk etapta direkt A takım rotasyonunda düşündüğü Armin, geçen sezon Partizan’da 18 karşılaşmaya çıkıp 1 gol üretti ve 925 dakika forma giydi.

İkinci Eljif Elmas Sivassporda

İkinci Eljif Elmas Sivassporda

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