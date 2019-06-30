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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
30.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İkinci bomba Garry Rodrigues

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İkinci bomba Garry Rodrigues

Önceki gün Kruse'yi açıklayan Fenerbahçe, ikinci büyük transfer için düğmeye bastı.

Sarı lacivertli yönetim, Ersun Yanal’ın çok istediği Garry Rodrigues için transfer çalışmalarını sıklaştırdı. Suudi Arabistan’ın El İttihad Kulübü’nde oynayan ve burada yıllık 4 milyon Euro kazanan Yeşil Burun Adalı futbolcu, ilk etapta kiralık olarak transfer edilmeye çalışılacak.

WERDER Bremen’le sözleşmesi sona eren Alman forvet Max Kruse’nin transferini açıklayan ve bu hamleyle gündemi sarsan Fenerbahçe, şimdi de gözünü kanat takviyesine çevirdi. Sarı lacivertli ekip, Olympiakos’a giden Mathieu Valbuena’nın yerini doldurmak adına temaslarını sıklaştırdı. Yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal’ın ortak çalışmaları çerçevesinde rota Suudi Arabistan’a çevrildi. Fenerbahçe’nin, bir dönem Galatasaray forması da giyen Garry Rodrigues’i hedeflediği öğrenildi.

Her iki kanatta da oynuyor

2018-19 sezonu devre arası transfer döneminde Galatasaray’dan, Suudi Arabistan’ın El İttihad Kulübü’ne giden 28 yaşındaki Garry Rodrigues’in iki kanatta da görev yapabiliyor olmasının önemli tercih sebeplerinden biri olduğu belirtildi. Yanal’ın takımında görmeyi arzuladığı Rodrigues’in sadece asistleriyle değil, atacağı gollerle de direkt skor katkısı veren bir isim olmasını istediği biliniyor. Yeşil Burun Adalı yıldızın transferini sıkıntıya sokacak tek etken ise oyuncunun 4 milyon Euro’luk yıllık ücreti... Fenerbahçe, atılacak adımlar sonrası oyuncuyu kiralık olarak renklerine katmak için çaba harcayacak.

2023’e kadar sözleşmesi var

GARRY Rodrigues’in öncelikli olarak tercih edileceği mevki sol kanat ancak sağ açık olarak da görev yapabiliyor. 1,73 metre boyundaki oyuncunun El İttihad takımıyla 2023’e dek sözleşmesi bulunuyor. Kariyerindeki en yüksek bonservis bedeline 9 milyon Euro’ya Galatasaray’dan Suudi Arabistan ekibine transfer olurken ulaşan Rodrigues, 2016-2017’de sarı kırmızılılara 5.3 milyon Euro’ya PAOK’tan transfer edilmişti. Hollanda’nın Rotterdam kentinde dünyaya gelen Rodrigues, milli takım tercihini ise Yeşil Burun Adaları’ndan yana kullanmıştı.

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