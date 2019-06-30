İkinci bomba Garry Rodrigues
Önceki gün Kruse'yi açıklayan Fenerbahçe, ikinci büyük transfer için düğmeye bastı.
Sarı lacivertli yönetim, Ersun Yanal’ın çok istediği Garry Rodrigues için transfer çalışmalarını sıklaştırdı. Suudi Arabistan’ın El İttihad Kulübü’nde oynayan ve burada yıllık 4 milyon Euro kazanan Yeşil Burun Adalı futbolcu, ilk etapta kiralık olarak transfer edilmeye çalışılacak.
WERDER Bremen’le sözleşmesi sona eren Alman forvet Max Kruse’nin transferini açıklayan ve bu hamleyle gündemi sarsan Fenerbahçe, şimdi de gözünü kanat takviyesine çevirdi. Sarı lacivertli ekip, Olympiakos’a giden Mathieu Valbuena’nın yerini doldurmak adına temaslarını sıklaştırdı. Yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal’ın ortak çalışmaları çerçevesinde rota Suudi Arabistan’a çevrildi. Fenerbahçe’nin, bir dönem Galatasaray forması da giyen Garry Rodrigues’i hedeflediği öğrenildi.
Her iki kanatta da oynuyor
2018-19 sezonu devre arası transfer döneminde Galatasaray’dan, Suudi Arabistan’ın El İttihad Kulübü’ne giden 28 yaşındaki Garry Rodrigues’in iki kanatta da görev yapabiliyor olmasının önemli tercih sebeplerinden biri olduğu belirtildi. Yanal’ın takımında görmeyi arzuladığı Rodrigues’in sadece asistleriyle değil, atacağı gollerle de direkt skor katkısı veren bir isim olmasını istediği biliniyor. Yeşil Burun Adalı yıldızın transferini sıkıntıya sokacak tek etken ise oyuncunun 4 milyon Euro’luk yıllık ücreti... Fenerbahçe, atılacak adımlar sonrası oyuncuyu kiralık olarak renklerine katmak için çaba harcayacak.
2023’e kadar sözleşmesi var
GARRY Rodrigues’in öncelikli olarak tercih edileceği mevki sol kanat ancak sağ açık olarak da görev yapabiliyor. 1,73 metre boyundaki oyuncunun El İttihad takımıyla 2023’e dek sözleşmesi bulunuyor. Kariyerindeki en yüksek bonservis bedeline 9 milyon Euro’ya Galatasaray’dan Suudi Arabistan ekibine transfer olurken ulaşan Rodrigues, 2016-2017’de sarı kırmızılılara 5.3 milyon Euro’ya PAOK’tan transfer edilmişti. Hollanda’nın Rotterdam kentinde dünyaya gelen Rodrigues, milli takım tercihini ise Yeşil Burun Adaları’ndan yana kullanmıştı.
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