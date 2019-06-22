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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
22.06.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

İki yıldızdan biri geliyor! Transfer... | Son dakika transfer haberleri...

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İki yıldızdan biri geliyor! Transfer... | Son dakika transfer haberleri...

Fatih Terim'in raporu sonrasında 8 numara transferini gündemin ilk sırasına alan Galatasaray büyük oynuyor!

 Yaklaşık 15 gündür Sevilla'lı Ever Banega ile yakın temasta olan Sarı-Kırmızılılar, B planını belirledi. Yönetimin yine çok flaş bir ismi teklif götüreceği öğrenildi.

BONSERVİS BEDELİ YOK!

Cim Bom'un masaya oturmayı planladığı ismin Hector Herrera olduğu belirlendi... Porto ile sözleşmesi sona eren Meksikalı yıldızın bonservisinin elinde olması transferi cazip kılıyor.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Yönetimin Herrera'nın menajeriyle temasa geçerek teklif yapacağı ifade edildi. Ancak yıldız futbolcunun Meksika ile Copa America'da bulunması görüşmeleri yavaşlatıyor.

HEDEF BİRİSİNİ BİTİRMEK​

Banega onusunda Sevilla'nın yanıtını bekleyen Galatasaray bir yandan da Herrera için temaslarını sürdürecek. Yönetim iki yıldızdan birisini mutlaka kadroya katmak istiyor.

TALİPLERİ ÇOK FAZLA

Herrera bonservisi elinde olduğu için birçok takımın transfer hedefinde yer alıyor.

53 MAÇTA FORMA GİYDİ

Müthiş bir istikrara sahip olan Meksikalı Hector Herrera geçtiğimiz sezon 53 resmi maçta forma giydi. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 3 de asist yaptı.

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