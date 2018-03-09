İki yıldıza Beşiktaş önlemi! Adebayor ve Arda...
Medipol Başakşehir'de Adebayor ve Arda Turan, Alanyaspor maçında yok!
Medipol Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Emmanuel Adebayor ile Arda Turan, Spor toto Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Yıldız oyuncular Alanya deplasmanda forma giyemeyecek.
Adebayor ve Arda Turan, ligin 26. haftasındaki Beşiktaş derbisinde oynamaları için engel olmadığı bildirildi. Bu iki futbolcu Beşiktaş maçı düşünülerek bugün riske edilmeyecek. Tecrübeli oyuncuların Beşiktaş maçında sahadaki yerini alması bekleniyor. (Fotomaç)
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