İki yıldır böylesi görülmedi

GALATASARAY ligin ilk iki haftasındaki güzel futbolunun karşılığını almaya devam ediyor. 32 bin adet kombine rakamına ulaşarak Süper Lig’de bu sezon en fazla koltuk satan takım olan G.Saray’ın Sivasspor maçı için çıkardığı biletler de tükendi. Maç cuma olmasına rağmen satışa çıkarılan 18 bin bilet hemen bitti. 24 Mayıs 2015’te oynanan Beşiktaş derbisinden sonra ilk kez sarı kırmızılı taraftarlar bu kadar yoğun şekilde maç biletlerine ilgi gösterdi. Böylece G.Saray 824 gün, yani 27 ay sonra ilk kez bir maçı kapalı gişe oynayacak.

YENİ SİSTEMLE DOLU TRİBÜNLER

BİLETLERİN tükenmesi üzerine Galatasaray, Türkiye’de ilk kez uyguladığı ‘kombine devir sistemi’ni yürürlüğe soktu. Böylece hem Galatasaray tek koltuktan bir kez daha gelir sağladı, hem de tribünlerin boş kalmaması sağlandı. Satışa çıkan 18 bin biletin tükenmesi üzerine kulüp, maça gelemeyen kombine sahiplerinin yerlerini bu maç için devraldı. 1000’i aşkın taraftar bu şekilde yerini devrederken satıştan gelen paranın yüzde 50’si koltuk sahibine kalanı kulübün kasasına girdi. Kampanya bugün de sürecek.