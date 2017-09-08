İki Türk genci Sheffield’a üye oldu

REHA Kazar ve İlkay Aslan, yaptıkları açıklamada şunları söylediler: “Sheffield FC futbol dünyasında mirasi bir değer taşıyor. Bu yüzden Sheffield FC’ye Dortmund, Barcelona gibi büyük camialar da destek veriyor. Bizim bu köklü kulübe üye olma amacımız ise hem Türk futbolunu iyi bir şekilde temsil etmek hem de futbolun içerisinde olan genç arkadaşlara örnek teşkil etmek. Sheffield FC başkanı ile görüşerek bir Türk kulübü ile yakın ilişkiler de kurmak istiyoruz. Sheffield FC’nin Türkiye’de aktif şekilde tanınması için çalışacağız, projelerimiz var. Türk yönetici aklı ile İngiliz yönetici aklı arasında büyük farklar var. Bizler de bu farkları iyi şekilde anlamalı ve kendimizi bu yönde geliştirmeliyiz. İngiltere, dünya futbolu için çok önemli bir değer ve biz bu değerin içindeki püf noktaları Türk futboluna da kazandırmak için çalışacağız.”

1857 yılında kurulan Sheffield FC, İngiltere’nin bölgesel ligi olan, Evo-Stik First Divison League’de Güney grubunda mücadele ediyor.