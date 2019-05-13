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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.05.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

İki transferi açıkladı! Kayserispor...

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İki transferi açıkladı! Kayserispor...

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, dış transferde 2 futbolcu ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala 40 puanı bulan ve kümede kalmayı garantileyen İstikbal Mobilya Kayserispor, önümüzdeki sezonun hesaplarını yapmaya başladı.

Ekonomik sıkıntı içerisinde olan sarı kırmızılı takımın gücünü artırmanın hesabı içerisinde olan kulüp başkanı Erol Bedir, 2 futbolcu ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

“Önce Fenerbahçe’yi, sonra Kayserispor’u yeneceğiz”
“Önce Fenerbahçe’yi, sonra Kayserispor’u yeneceğiz”

İHA muhabirine konuşan başkan Erol Bedir, "Bu sezon çok sıkıntı çektik. Ekonomik olarak, kadro olarak, sportif olarak. Ancak belirlediğimiz hedefimize ulaştık. Keşke daha yukarılara çıkabilseydik. Kalan 2 maçımızı da kazanıp ligi en iyi şekilde noktalandırmak istiyoruz. Sonrasında da önümüzdeki sezonun kadrosu için çalışmalara hız vereceğiz" dedi.

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Erol Bedir, "Belirlenecek bütçe ile de Kayserispor'u daha yukarılara taşıyacak transfer hamlelerini yapacağız. Zaten bazı transferler yaptık. Şu anda bunları söylemek istemiyorum. Şimdi tamamladığımız 2 transfer var. Bunları söylesem, 'yok canım o kadar da değil' dersiniz. Yaptığımız transferler de var, yapacağımız da var" diye konuştu.

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