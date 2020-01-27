İki takımda da 6'şar eksik var! Bournemouth ile Arsenal'in kupa maçına iddaa'da...

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BOURNEMOUTH - ARSENAL

Eski oyuncusu Mikel Arteta’nın göreve gelmesinden sonra çıkışa geçmesi beklenen Arsenal, henüz bunu gerçekleştirebilmiş değil.

Yeni hocasıyla ligde sadece Manchester United’ı yenen Topçular, Federasyon Kupası'nda (FA Cup) ise önceki turda Leeds United’ı tek golle geçerek üst tura yükselmişti.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Chelsea’ye teslim olmayan ve son dakikalarda eşitliği sağlayan Kırmızı Beyazlılar buna rağmen düşme hattındaki Bournemouth’un sadece 7 puan üzerinde.

Artık tüm planını gelecek sezon için yapan Arsenal FA Cup’ı ise prestij için isteyecektir.

Konuk ekipte Aubameyang ile David Luiz cezalı. Sokratis, Kolasinac, Chambers ve Tierney ise sakat.

Premier Lig’de Brighton’u 3-1 yenerek 6 maç aranın ardından galibiyetle tanışan Bournemouth ise önceliği ligde kalmaya vermiş durumda.

Ayrıca bu maç öncesi çok sayıda eksik bulunuyor.

Arsenal karşısına Mepham, King, Stacey, Ibe, Stanislas ve Groeneveld gibi oyunculardan mahrum çıkacaklar.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bournemouth son 10 resmi maçta 6 mağlubiyet aldı.

- Bournemouth’un son 5 maçının 3’ü "2.5 ÜST" bitti.

- Arsenal’in son 3 maçı "KG VAR" oldu.

- Arsenal çıktığı son 10 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi.

- Arsenal, Mikel Arteta göreve geldikten sonra çıktığı 7 maçta da gol attı.

- Bournemouth’un son 7 resmi maçının ilk yarılarında gol atıldı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Arsenal galibiyeti!

Üyelerin yaklaşık %56'sı 90 dakika içinde Arsenal'in turu geçeceğini düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI'NIN TERCİHİ...

Kadrolarda çok rotasyon olabilir çünkü ev sahibinde sakatlıklar, Arsenal’de de kart cezalıları var. Bournemouth nihayet Brighton önünde kazanarak ligde galibiyet hasretini bitirdi. Arsenal ise beraberliklere abone yola devam ediyor. Bir tarafta Joshua King, diğer tarafta Aubameyang olmasa da gollü kupa izleriz.

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Arsenal, Bournemouth hazırlıkları bu şekilde tamamladı! İzleyelim...