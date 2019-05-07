“Bu tarz maçların basit bir kaidesi vardır. Eğer bir enteresanlık yapıp rakibi şaşırtmaya çalışırsan, genelde şaşıran sen olursun. Terim, Güneş’i 2-0 yendi. İki golü de Güneş kendi kalesine attı üstelik.”

Mehmet Arslan: G.Saray şampiyonluğu bırakmaz. Beşiktaş bu hafta sadece şampiyonluğu değil ikinciliği de bıraktı.

Güntekin Onay: Bülent Yıldırım hep güçlünün, bağıranın yanında oldu. Atanması hataydı ve yönetimiyle bunu onayladı.

Uğur Meleke: Soldado’yu Avrupa listesine yazmayan bir mantalite maaş alıyor F.Bahçe’den. Varın gerisini siz düşünün.

Hakan Ünsal: Hakem kim olsa beğenilmeyecekti. Dolayısıyla kura ya da yabancı hakem de olsa fark etmeyecektir.

1- Derbide Terim cephesinde sürpriz yoktu. Tartışılan üç yıldızını kulübede tutup Necip ile başlayan Güneş oldu. Güneş’in başlangıç stratejisi doğru muydu?

2- Mustafa Cengiz’in maç öncesi hakemler kurayla belirlensin talebi vardı. Bülent Yıldırım’ın derbi yönetimini nasıl buldunuz? Oyuna ve skora bir etkisi oldu mu?

3- Bitime 3 hafta kala liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, bu saatten sonra şampiyonluğu bırakır mı? Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi şansı ne kadar?

4- Abdullah Avcı ‘yılın süper hocası’ seçildiği hafta liderliği kaybetti. Şampiyonluğu kaybederse Başakşehir ile olan 5 yıllık sözleşmesi görevde kalmasına yeter mi?

5- Fenerbahçe nihayet kazandı ve ‘değişim sezonunda’ bir kez daha Valbuena’yı keşfetti! Gelecek sezon Valbuena takımda kalmalı mı?

6- Son kupa şampiyonu ve bu yılın finalisti Akhisar düştü gibi, 5. şampiyon da sondan ikinci. Bu durumun nasıl bir açıklaması var? Ligden hangi takımlar düşer?

HAKAN ÜNSAL:

GÜNEŞ, KORKMADAN FIRSATI KULLANMALIYDI

1- ŞENOL Güneş’in stratejisi G.Saray’ın taraftar gücü ve orta sahası düşünülerek yapılmış bir hamleydi. Bu tercih maçın başında işe yaradı ama daha sonra dakika dakika artan G.Saray baskısına ve pozisyonlarına zemin hazırladı. Güneş’in, kazanırsa büyük avantaj yakalayacağı bir maçta daha cesur ve istekli olacağını beklemiştim. Uzun zaman sonra elinize geçen tek fırsat var ve bunu korkmadan kullanmanız gerekirdi.

KURA DA OLSA FARK ETMEZ

2- ASLINDA maç iki taç atışı ile sonuçlandı. İlk gol öncesi taç kararı kritik elbette ama Beşiktaşlı oyuncuların pozisyonda verdiği ya da vermediği reaksiyon daha kritik. Her ikinci gol öncesindeki taç atışı sırasında hipnotize olmuş gibilerdi. Ben hakemin sonuca yönelik değil ama oyun içinde bazı faullerde hata yaptığını düşünüyorum. Asla değişmeyen ve değişmeyecek bir şey varsa o da hakem kim olursa olsun beğenilmeyecektir. Dolayısıyla hatayı hata olarak görmeyen bir anlayışımız olduğu için kura ya da yabancı hakem de olsa fark etmeyecektir.

G.SARAY ARTIK ZiRVEYi BIRAKMAZ

3- BEŞIKTAŞ eline geçen büyük fırsatı tepti. Bir daha böyle bir fırsat gelmesi zor. Galatasaray ise 3. kez ayağına kadar gelen fırsatı sonunda değerlendirmeyi bildi. Fatih hocanın tecrübesi, taraftarın etkisi, bu haftaları oynama becerisi ve içerdeki Başakşehir maçı sebebiyle Galatasaray artık kolay bırakmaz bu işi. Başakşehir ise büyük düşüşte ve bu düşüşü durdurabilecek kozlarını kullanamıyor. Dolayısı ile Beşiktaş eğer Trabzon deplasmanından galip dönmeyi becerirse Şampiyonlar Ligi’ne katılır.

BAŞAKŞEHiR’iN SORUNU AVCI DEĞiL

4- BAŞAKŞEHIR ve Abdullah Avcı için sözleşme çok da önemli değil. Fakat üst üste 2 sene son haftalarda şampiyonluk hayallerine veda etmek ya da büyük avantajı kaçırmak soru işaretlerini de getirir. Göksel Gümüşdağ en kötü döneminde bile Avcı’ya sahip çıktı bu günlere geldi Başakşehir. Bir şirket takımı ve büyük beklentilerin olmadığı, taraftar gücünü hissedemeyen bir takım için yapılan işler gayet başarılı. Avcı’dan çok takımı bir üst seviyeye çıkaracak oyunculara ihtiyaç var.

VALBUENA KESiNLiKLE KALMALI

5- BENIM için Valbuena hep vardı ve F.Bahçe’nin gerçeğiydi. Takımda her zaman farklı işler yapan, oyun aklı olabilen, sorumluluk alan ve onu gerçekten anlayacak hocayı bekleyen bir oyuncu. G.Saray’da oynasaydı Türkiye’nin en çok asist yapan oyuncusu olurdu. F.Bahçe’de kötü döneme denk geldi ve kendini gösteremedi. Ama kesinlikle takımda kalması gereken üzerine bir oyuncu.

ALTTAKi 4’LÜDEN GÖZTEPE LiGDE KALIR

6- ÇOK net şekilde yönetimlerin yaptığı kötü tercihler. Doğru hoca ve doğru kadro oluşturamamanın sonuçları. Buldukları doğru hocaları basit sebeplerle gönderme ve sonrasında panik ile yine yanlış tercihler yapma sonucu olanlar ortada. Akhisar’ın kurtulması artık çok zor. Bursaspor’un da kalan maçlarını kazanma ihtimali düşük. Erzurum savaşmaya başladı ama geç kaldılar. Kadro kaliteleri Göztepe’ye göre daha düşük. Göztepe ligde kalır.

UĞUR MELEKE:

BÜYÜK MAÇLARDA ENTERESAN iŞLER YAPILMAZ

1- GEÇEN sezon M.City, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool önüne Fernandinho’lu bir üçlü savunmayla çıktı. Kaybetti. Bu tarz maçların basit bir kaidesi vardır: Eğer büyük maç günü bir enteresanlık yapıp rakibi şaşırtmaya çalışırsan, genelde şaşıran sen olursun. Güneş, bu garip 11’iyle G.Saraylılar’ı değil, kendi takımını şaşırttı. Terim, Güneş’i 2-0 yendi bu maçta. İki golü de Güneş kendi kalesine attı üstelik!

3 HAKEM iÇiNDEN KURA ÇEKiLEBiLiR

2- BÜLENT Yıldırım özellikle ilk 45 dakikada sarı kart uygulamalarında kritik hatalar yaptı. Ancak oyuna ya da skora tesir edecek bir durum oluşmadı bence. Hakemlerin kurayla belirlenmesi önerisine ise prensip olarak sıcak bakıyorum. Ancak MHK (ya da bir yapay zeka yazılımı) önce her bir maç için en uygun 3 adayı belirler, sonra o 3 isim kuraya girerse akılcı sonuçlar alabiliriz.

KALiTE TARTIŞILIR AMA REKABET SÜPER

3- AVRUPA’nın Top 10 liginde mayısa üç gerçek şampiyonluk adayıyla giren tek turnuvayız. Kalitemiz tartışılır ama yine nefes nefese rekabetçi bir sezon yaşıyoruz. G.Saray’ın kupa finalisti olması hedefli takım sayısını artırdı, Malatya-Alanya-Rize gibi ekipler de Avrupa Ligi hayaliyle vites yükselttiler. G.Saray şüphesiz ki şampiyonluk yarışında pole pozisyonda artık. Beşiktaş da Devler Ligi biletini zora soktu. Ama zirve üçlüsü hâlâ puan kaybedebilir, mayıs sonu bir fotofiniş yaşayabiliriz.

AVCI O ÖDÜLÜ HAK ETMEMiŞTi

4- BU kadar üst düzey bir organizasyonda, ödüllerin sadece geceye katılanlara verilecek şekilde dizayn edilmesi, kamuoyunun bu törenlere olan inancını zedeledi kesinlikle. Avcı zaten ‘yılın süper hocası’ olmayı hak etmedi, Terim iki kupanın da kulpundan asılarak o unvana gümbür gümbür gidiyor şu anda. Ancak Avcı’nın da Başakşehir macerası bir başarı hikayesidir, bir istikrar gösterisidir, o birlikteliğin 5 yıl daha sürmesini arzu ederim doğrusu.

VALBUENA VE SOLDADO’SUZ OLMAZ

5- F.BAHÇE bu sezon 15 berbat transfer yaptı, kadro kalitesi dip yaptı. F.Bahçe’yi yönetenler bu tabloyu doğru okuyamadılar ve takımın arzusunun-mücadelesinin eksik olduğu ezberine takıldılar. Oysa F.Bahçe hemen her maç fazla koşuyor rakiplerinden! Kalite zafiyeti teşhisi yapılamadığı için, kontratları 25’er maç oynadıklarında uzayan Valbuena ve Soldado’yu kısıtlı kullanmaya kalktılar. Oysa takımın zaten 3-4 kaliteli oyuncusu var ve ikisi bunlar! Onları oynatmama lüksün yok. Soldado’yu Avrupa listesine yazmayan bir mantalite maaş alıyor bu kulüpten. Varın gerisini siz düşünün!

KEŞKE PLAY-OUT SiSTEMi UYGULANSA

6- AKHISAR’ın ligdeki pozisyonunda bir anomali yok, kupadaki pozisyonuysa statüyle ilgili. Kupada büyük takımları koruma maksatlı kullanılan anlamsız seri başı düzeneğinin sonucu bu. Karagümrük, Kayseri, Kasımpaşa ve Ümraniye’yi eleyerek geldiler finale. Bu yıl ligden düşmeyi hak eden bence 4-5 takım var. Keşke play-out düzeneği olsaydı da, mesela Süper Lig’in 14 ve 15’incisi, Birinci Lig’in 4 ve 5’incisiyle play-out oynasaydı.

MEHMET ARSLAN:

DERBiDE KORKAN VE ÇEKiNEN TAKIM KAYBETTi

1- KAZANAN sistem daima haklıdır. Güneş kaybettiğine göre stratejisi yanlıştı. Necip tercihi daha maç başlamadan eleştiri aldı. Bu, Güneş’in Galatasaray’ın baskılı oyununa karşı aldığı bir önlem olarak yorumlandı ama aslında karşılaşmaya nasıl baktığının bir özeti gibiydi. Kazanmak ikinci plandaydı. Önce kaybetmemeye oynadı Beşiktaş. Kazanmaya yönelik oyuncular kulübede bekliyordu. Sonuçta çekinen, korkan kaybetti. Maçın tek özeti bu.

HOCALAR VE FUTBOLCULAR HAKEMLERDEN KÖTÜ

2- GEÇİNİZ. Kazanan kazanır, kaybeden bahane üretir. Bülent Yıldırım iyi bir maç yönetmedi. Tercih haklarının tümünü Galatasaray’dan yana kullandı. Ama Beşiktaş kazanacak hiçbir hamle yapamadı. Ben ‘Türkiye’de hakemler iyi maç yönetiyor’ demiyorum. Ben ‘Türk futbolunu yöneten teknik adam ve futbolcular, hakemlerden daha kötüler’ diyorum. Onun için hiçbir teknik adam ya da takım “Ama hakem...” diye söze başlamasın.

BEŞiKTAŞ, ŞAMPiYONLUĞU DEĞiL, iKiNCiLiĞi DE BIRAKTI

3- FATİH Terim’e şampiyonluğu ve şampiyonluğa giden yolda fırsatları altın tepside sunuyorlar. Başakşehir’in son haftalardaki akıl almaz puan kayıplarının yanı sıra yayıncı kuruluş tarafından dağıtılan ödülleri de derbi motivasyonu için akıl almaz bir ustalıkla kullandı Terim. Hem iyi bir teknik direktör hem de müthiş bir satranç ustası Fatih hoca. Ve bu havayla şampiyonluğu bırakmaz. Beşiktaş bu hafta sadece şampiyonluğu değil, ikinciliği de bıraktı bana göre.

AVCI’NIN TEKNiK ADAMLIĞINI G.SARAY GALiBiYETi SÜSLER

4- SEZON başında Başakşehir için dramatik bir senaryo yaz deseler bunu kurgulayamazdım. Akıl almaz puanlar kaybettiler. Bu tür dramatik düşüşleri ilk kez yaşıyorlar ve durduramıyorlar. Deneyim dediğimiz şey de tam da burada ortaya çıkıyor. Mükemmel bir teknik adam. Ve takımına karakter kazandıran bir hoca. Ama şu ana kadar yaşanan krizden çıkış yolunu bulamadı. Daha açık yazayım, bir Fatih Terim olamadı. Bu bakımdan onun teknik adamlığını Galatasaray galibiyeti taçlandırır ancak.

VALBUENA F.BAHÇE’NiN YILDIZI OLAMAZ

5- DEĞİŞİM sezonu mu? Ali Koç ile en iddialı sezonuydu F.Bahçe nin, adı şimdi değişim mi oldu? Gerçekleri ifade edelim. Fenerbahçe’nin en kötü sezonu oldu. Değişim derseniz kendinizi kandırırsınız. Bu bir. İkincisi, Fenerbahçe, “Aaa... Valbuena’yı keşfettim” diyerek gelecek sezona başlayacaksa ‘eyvah’! Valbuena’ya gereksiz methiyeler düzmeyelim. O Fenerbahçe’nin yıldızı olamaz. Liverpool’un Shaqiri’si gibi kriz anlarında sahaya süreceğiniz iyi bir oyuncu olur ancak.

ERZURUM, AKHiSAR VE BURSA KÜME DÜŞME ADAYLARI

6- BURSA gibi bir futbol kentinin takımı küme düşüyor. Dengeli ve akla dayalı bir yönetim anlayışının hüküm sürdüğü bir lig olsa, Bursaspor’un düşmesi kimseye sürpriz olmaz. Ama pek çok dengenin hakim olduğu bir ligde Bursaspor düşüyorsa bu yanlış yönetimin akıl almaz bir örneğidir. Tıpkı Eskişehirspor gibi. Erzurumspor, Akhisar ve Bursa benim küme düşme adaylarım...

GÜNTEKİN ONAY:

ŞENOL HOCA RESMEN HARAKiRi YAPTI

1- BU stratejinin doğru olduğunu Şenol Güneş ve Necip dahil doğru olduğunu iddia edecek hiç kimse olamaz. Terim de. Beşiktaş 11’ini gördükten sonra endişelerinden arınmış ve zorluk düzeyi yüksek görünen bu maçı kazanacağına inanıp rahat bir nefes almıştır. 6 maç üst üste kazanan, kolay pozisyona giren ligin en golcü takımını paralize etmek için ancak bu kadro sahaya sürülebilirdi. Güneş hadi rakibi durdurmak için bunu yaptı da devrede neden değişiklik yapmayıp Necip’i sol beke çekerek 2’nci yarı aynı 11 ile sahaya çıktı? Bunun izahı hiç yok. Şenol hoca resmen harakiri yaptı.

YILDIRIM HEP GÜÇLÜNÜN VE BAĞIRANIN YANINDA OLDU

2- AÇIK konuşalım; Bülent Yıldırım’ın ilk yarıda tüm kararları ev sahibi lehine oldu. Kariyeri boyunca gösterdiği çizgi bu. Yetenekli bir hakem olmasına rağmen bu olumsuzluğu hiç aşamadı. Hep güçlünün, bağıranın, ihtiyacı olanın yanında oldu. Bu maça atanması hataydı ve yönetimiyle de bunu onayladı.

ASLA VAZGEÇMEYEN TERiM’i ŞiMDiDEN TEBRiK EDiYORUM

3- GALATASARAY ve Fatih Terim bu saatten sonra bırakmaz. Aksi sürpriz olur. Terim gerçekten de büyük bir karakter ve mühim bir teknik adam. Bunu gözardı edenler var. Bir kere korkusuz, her fırsatı değerlendiren akıllı, tecrübeli ve kaybetme korkusu yok,

kazanma arzusu her şeyin üstünde. Terim, seversiniz sevmezsiniz, özel biri. Galatasaray şampiyon olacaksa bunu Kayseri deplasmanında kazandı. Açın bakın kadroya, nedenini anlarsınız. Asla vazgeçmeyen Fatih Terim’i şampiyon olsa da olmasa da şimdiden bizzat tebrik ediyorum.

ABDULLAH AVCI BÜYÜK iŞ BAŞARDI

4- BAŞAKŞEHİR şampiyon olsa da olmasa da Abdullah Avcı büyük iş başardı. 300500 kişiye oynayıp yıllardır bu noktaya gelmek kolay değil. Arkasında 50 bin kişi ve medya desteği olsa şampiyonluk turunu şimdiye kadar çoktan atardı.

VALBUENA F.BAHÇE’NiN EN YETENEKLi OYUNCUSU

5- FENERBAHÇE’nin en yetenekli ve yaratıcı oyuncusu Valbuena. Herkes savaşacak, Valbuena iş yapacak. Gerçek bu. Kasımpaşa ligin en dağınık ve hedefsiz takımı. Buna karşın Fenerbahçe son derece kararlı ve güçlüydü. Bu galibiyetle de nihayet alt sıralardan uzaklaştı.

LiGDE KALMA YOLUNDA EN AVANTAJLI TAKIM GÖZTEPE

6- BÜYÜK gol sorunu yaşayan Bursaspor 3 maçta en az 7 puan almalı, ki o bile yetmeyebilir. Şu an itibariyle küme düşme hattında en avantajlı takım son 2 maçta 6 puan alan Göztepe, 2 iç saha maçı daha var. Erzurumspor, Malatya deplasmanında kazanırsa işler değişebilir. Ancak ligde kalma konusunda şu an itibarı ile Göztepe daha avantajlı görünüyor.