İki efsane aynı filmde buluştu!

League of Legends dünyasının en iyi oyuncusu olan Faker ile futbolun unutulmaz isimlerinden Ronaldo, OGN televizyonu tarafından hazırlanan belgeselde alanlarında rakipsiz iki isim olarak lanse ediliyor.
Kökenleri, hayalleri ve çıktıkları yoldaki tutkularıyla birbirine benzeyen ikilinin yer aldığı belgesel birkaç bölümlük yayınlarla izleyiciye ulaştırılacak.
Son yıllarda espor'a yaptığı katkılarla dikkat çeken Ronaldo, aynı zamanda ülkesinin önemli espor takımlarından CNB'nin yüzde hissesine sahip.