İki dev maç arka arkaya CANLI! Cengiz Ünder ve Ronaldo...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriFutbol İki dev maç arka arkaya CANLI! Cengiz Ünder ve Ronaldo...
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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
28.09.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

İki dev maç arka arkaya CANLI! Cengiz Ünder ve Ronaldo...

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İki dev maç arka arkaya CANLI! Cengiz Ünder ve Ronaldo...

Yarın İtalya Serie A'da nefesleri kesecek iki tane dev maç var! Önce, Roma Derbisi'nde Cengiz Ünder'li Roma, Lazio karşısına çıkacak. Hemen arkasından, Ronaldo'lu Juventus, Napoli'yi konuk edecek. İşte takımlardan son haberler...

Roma - Lazio

- '4-3-3' düzeninden vazgeçip, Frosinone maçında '4-2-3-1' tercih eden Eusebio Di Francesco, bunun da meyvesini 4-0'lık galibiyetle aldı.

- Cengiz Ünder, Schick'in arkasındaki üçlünün sağında müthiş işlere imza attı. (1 gol - 1 asist)

- Perotti sakat, Frosinone maçını tamamlayamayan Manolas'ın durumu maç saati netleşecek. Marcano hazır kıta.

- Lazio'da ise stoper bölgesinde Luiz Felipe, Radu'nun bir adım önünde. Simone Inzaghi'den özel övgü alan Caicedo'nun da ilk 11'de başlaması şaşırtıcı olmaz.

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Maç Sonucu Bahsini Seç

Juventus - Napoli

- Juventus'ta Douglas Costa'nın cezası sürüyor. Max Allegri, Dybala'yı yedeğe çekebilir.

- Emre Can, Khedira'nın sakatlığı sonrası ilk 11'de şans bulmaya başlamıştı. 7 günde 3'üncü maça çıkacağı için rotasyona Bentancur girebilir.

- Napoli'de ise Carlo Ancelotti, Milik'le farklı, Mertens'le farklı düzen kurabiliyor. Kafasında ne olabileceğini kestirmek şu an güç.

- Sol bek Ghoulam ve stoper Chiriches'in sakatlıkları devam ediyor.

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Chelsea - Liverpool TEK MAÇ iddaa tahminleri - 29 Eylül 2018Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 29 Eylül Cumartesi iddaa programında yer alan "Chelsea - Liverpool" maçını sizler için analiz etti ve iddaa maç sonucu tahminini paylaştı. "Chelsea - Liverpool" maçını MBS1 olarak Nesine.com'da oynayabilirsiniz.
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