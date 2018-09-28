İki dev maç arka arkaya CANLI! Cengiz Ünder ve Ronaldo...
Yarın İtalya Serie A'da nefesleri kesecek iki tane dev maç var! Önce, Roma Derbisi'nde Cengiz Ünder'li Roma, Lazio karşısına çıkacak. Hemen arkasından, Ronaldo'lu Juventus, Napoli'yi konuk edecek. İşte takımlardan son haberler...
Roma - Lazio
- '4-3-3' düzeninden vazgeçip, Frosinone maçında '4-2-3-1' tercih eden Eusebio Di Francesco, bunun da meyvesini 4-0'lık galibiyetle aldı.
- Cengiz Ünder, Schick'in arkasındaki üçlünün sağında müthiş işlere imza attı. (1 gol - 1 asist)
- Perotti sakat, Frosinone maçını tamamlayamayan Manolas'ın durumu maç saati netleşecek. Marcano hazır kıta.
- Lazio'da ise stoper bölgesinde Luiz Felipe, Radu'nun bir adım önünde. Simone Inzaghi'den özel övgü alan Caicedo'nun da ilk 11'de başlaması şaşırtıcı olmaz.
İtalya Serie A maçları, sezon boyunca CANLI yayınlarla Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!
Juventus - Napoli
- Juventus'ta Douglas Costa'nın cezası sürüyor. Max Allegri, Dybala'yı yedeğe çekebilir.
- Emre Can, Khedira'nın sakatlığı sonrası ilk 11'de şans bulmaya başlamıştı. 7 günde 3'üncü maça çıkacağı için rotasyona Bentancur girebilir.
- Napoli'de ise Carlo Ancelotti, Milik'le farklı, Mertens'le farklı düzen kurabiliyor. Kafasında ne olabileceğini kestirmek şu an güç.
- Sol bek Ghoulam ve stoper Chiriches'in sakatlıkları devam ediyor.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle