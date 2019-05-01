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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
01.05.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

Iker Casillas kimdir, kaç yaşında?

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Iker Casillas kimdir, kaç yaşında?

Dünyaca ünlü İspanyol kaleci Iker Casillas antrenmanda kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi haberi ardından Iker Casillas’in hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Iker Casillas kimdir?

İspanyol millî kaleci Iker Casillas Fernandez, 20 Mayıs 1981 tarihinde dünyaya geldi. Şu anda Porto kulübünde forma giymektedir. Aynı zamanda İspanya millî takımı kaptanıdır.

Casillas iki kez Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülüne aday gösterilmiştir. 2009 yılının sonunda üçüncü kez UEFA Yılın Takımı'na seçilmiştir. 2011 itibarıyla Casillas tüm kulüp ve millî takım şampiyonlukları kazanmış oyunculardan biridir. 2010 yılında Asturia'ın Spor Prensi ödülünü almıştır. 19 Ekim 2010 tarihinde Casillas UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen kaleci olmuştur ve Kasım 2011'de İspanya millî takımında en çok oynayan oyuncu olmuştur.

Iker Casillas kariyerine 1990-91 sezonunda amatör olarak Real Madrid'in altyapısında başladı. 1997-1998 sezonunda 27 Kasım 1997'de 16 yaşındayken bir Şampiyonlar Ligi maçı olan Rosenborg maçında A takım kadrosuna girdi. Fakat takımda Alman Bodo Illgner 1. kaleci, Santiago Cañizares ise 2. kaleciydi. Casillas da 3. kaleci olarak zaman zaman takımda kendine yer buluyordu. Real Madrid o sene Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

2009-10 sezonunda 4 Ekim'de yapılan Sevilla maçındaki performansından sonra İngiliz millî kaleci Gordon Banks, İspanyol kaleci için "Casillas'ın refleksleri inanılmaz. Eğer böyle oynamaya devam ederse futbol tarihinin en iyi kalecilerden biri olacaktır." yorumunu yaptı. Europa PressCasillas'ın 2010 yılı boyunca en popüler 2. sporcu olduğunu belirtti.

2 Mayıs 2012 tarihinde Casillas 3-0 yendikleri Bilbao maçıyla Real Madrid kaptanı olarak beşinci kez La Liga şampiyonluğu gördü. Ağustos'ta 3 lig şampiyonluğu, Copa del Rey ve Süper Kupa kazanan İspanyol kaptan oldu. Takım'da 16 yıl geçirmiştir.

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