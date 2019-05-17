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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.05.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Iker Casillas futbolu bıraktığını açıkladı

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Iker Casillas futbolu bıraktığını açıkladı

Kalp krizi geçirdikten sonra taburcu olan Iker Casillas, doktorların tavsiyesini dinleyerek futbolu bıraktığını açıkladı

İspanyol futbolunun efsane kalecilerden olan Iker Casillas, aktif futbol kariyerini bitirdiğini açıkladı.

İDMAN SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Geçtiğimiz ay idman sırasında kalp krizi geçiren Casillas, futbolseverleri korkutmuştu. Porto'daki CUF Hastanesinde 6 gündür gözetim altında tutulan Casillas, kalple ilgili sağlık sorununun çözülmesinin ardından doktorlarının verdiği onayla hastaneden ayrılmıştı.

Casillas, hastaneden çıkarken basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Bana gösterilen ilgi ve sevgiden dolayı herkese binlerce kez teşekkür etmek istiyorum. Herkese her an olabilecek bir şey birkaç gün önce bana oldu. Şimdi birkaç hafta ya da birkaç ay beklemek gerekecek. Gelecekte ne olacak bilmiyorum ama en önemli olan şey burada olmak ve rahat bir şekilde konuşmak. Beklediğiniz için teşekkürler, kısa zamanda görüşeceğiz." 

İLK KEZ 1999'DA

Iker Casillas, altyapısından yetiştiği Real Madrid formasını profesyonel anlamda ilk kez 1999 yılında giydi. 16 yıl Real Madrid kalesini koruyan Casillas, kaptanlığını yaptığı Madrid ekibinden gözyaşları içinde ayrılarak 2015 yılında Porto'ya transfer oldu. Geçirdiği kalp krizi sonrası sağlık sorunları nedeniyle futbolu bırakma kararı alan Casillas, 37 yaşında yeşil sahalara veda etti. 

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