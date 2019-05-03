Iker Casillas devam edecek mi? Son durumu...
Perşembe günü kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Iker Casillas'ın hayati tehlikesi bulunmuyor. Öte yandan 37 yaşındaki file bekçisinin futbolculuk kariyerine devam edip edemeyeceği merak ediliyor.
Kateterizasyon uygulaması yapılan Casillas'ın futbol oynamaya devam edip edemeyeceğinin şu aşamada belli olmadığı ifade ediliyor. Porto TV'ye açıklama yapan Doktor Nelson Puga, "Dikkatli bir inceleme sonunda onun devam edip etmeyeceğine karar verilebilir. Onun isteği de önemli" diye konuştu.
Tehşisin erken konulduğunu ve İspanyol kalecinin emin ellerde olduğunu söyleyen Puga, Casillas'ın hayatının geri kalanını etkileyecek bir rahatsızlığının olmadığını vurguladı.
DÜNYA KUPASI'NI KAZANMAKTAN ÖNEMLİ
Casillas'ın menajeri Carlo Cutriopa ise İspanyol medyasına yaptığı açıklamada, "Porto'da idmandayken göğsünde ağrı hissetmiş. Kolunda, ağzında ve kollarında da problem varmış. Bu, Dünya Kupası'nı kazanmaktan daha önemli bir şey. En büyük zafer, hayatını geri kazanması. Hayatının kurtarışını yaptı." diye konuştu.
PORTO BIRAKMASINI İSTİYOR
İspanyol Marca Gazetesi'nin haberine göre, Porto Kulübü Casillas'ın sezon sonunda futbolu bırakmasını istiyor. Portekiz temsilcisi, ciddi bir badireyi atlatan dünyaca ünlü futbolcunun üst düzey futbol yerine normal yaşamına devam etmesini daha sağlıklı buluyor.
MESAJ YAĞDI
Tecrübeli eldivenin sağlık durumunu dikkatle izleyen hayranları ve yakınları onu mesaj yağmuruna tuttu. 3-0'lık Liverpool zaferinin kahramanı Lionel Messi de eski rakibi için, "Sana kucak dolusu sevgi gönderiyorum; umarım hızlıca iyileşirsin" mesajını gönderdi.
16 sezonluk Real Madrid kariyerini gözyaşlarıyla bitirerek 2015 yılında Porto'ya transfer olan Casillas'ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Casillas'ın kariyeri:
Kulüp seviyesinde oynadığı maç: 881
Milli Takım (İspanya): 167
Toplam çıktığı maç: 1048
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