Iker Casillas devam edecek mi? Son durumu...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriIker Casillas devam edecek mi? Son durumu...
GeriFutbol Iker Casillas devam edecek mi? Son durumu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Görkem ÇOKSEZEN
03.05.2019 - 18:06, Son Güncelleme:

Iker Casillas devam edecek mi? Son durumu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Iker Casillas devam edecek mi? Son durumu...

Perşembe günü kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Iker Casillas'ın hayati tehlikesi bulunmuyor. Öte yandan 37 yaşındaki file bekçisinin futbolculuk kariyerine devam edip edemeyeceği merak ediliyor.

Kateterizasyon uygulaması yapılan Casillas'ın futbol oynamaya devam edip edemeyeceğinin şu aşamada belli olmadığı ifade ediliyor. Porto TV'ye açıklama yapan Doktor Nelson Puga, "Dikkatli bir inceleme sonunda onun devam edip etmeyeceğine karar verilebilir. Onun isteği de önemli" diye konuştu.

Tehşisin erken konulduğunu ve İspanyol kalecinin emin ellerde olduğunu söyleyen Puga, Casillas'ın hayatının geri kalanını etkileyecek bir rahatsızlığının olmadığını vurguladı.

DÜNYA KUPASI'NI KAZANMAKTAN ÖNEMLİ

Casillas'ın menajeri Carlo Cutriopa ise İspanyol medyasına yaptığı açıklamada, "Porto'da idmandayken göğsünde ağrı hissetmiş. Kolunda, ağzında ve kollarında da problem varmış. Bu, Dünya Kupası'nı kazanmaktan daha önemli bir şey. En büyük zafer, hayatını geri kazanması. Hayatının kurtarışını yaptı." diye konuştu.

PORTO BIRAKMASINI İSTİYOR

İspanyol Marca Gazetesi'nin haberine göre, Porto Kulübü Casillas'ın sezon sonunda futbolu bırakmasını istiyor. Portekiz temsilcisi, ciddi bir badireyi atlatan dünyaca ünlü futbolcunun üst düzey futbol yerine normal yaşamına devam etmesini daha sağlıklı buluyor.

MESAJ YAĞDI

Tecrübeli eldivenin sağlık durumunu dikkatle izleyen hayranları ve yakınları onu mesaj yağmuruna tuttu. 3-0'lık Liverpool zaferinin kahramanı Lionel Messi de eski rakibi için, "Sana kucak dolusu sevgi gönderiyorum; umarım hızlıca iyileşirsin" mesajını gönderdi.

16 sezonluk Real Madrid kariyerini gözyaşlarıyla bitirerek 2015 yılında Porto'ya transfer olan Casillas'ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Casillas'ın kariyeri:

Kulüp seviyesinde oynadığı maç: 881
Milli Takım (İspanya): 167
Toplam çıktığı maç: 1048

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Serdar Aziz'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe'den açıklama!

Transferde sıcak gelişme! F.Bahçe...

Geliş tarihi belli oldu! Golcü...